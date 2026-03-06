Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali

Laura Pirovano può vincere la Coppa del Mondo di discesa! La classifica a 2 gare dal termine

Pubblicato

9 secondi fa

il

Per approfondire:
Laura Pirovano
Laura Pirovano / LaPresse

Mancano ormai solo due gare in ciascuna specialità al termine della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile: per quanto concerne la discesa libera la prima gara si svolgerà già domani, sabato 7 marzo, in Val di Fassa (Italia), poi l’ultimo atto sarà alle Finali di Lillehammer.

In testa alla classifica di specialità resta la statunitense Lindsey Vonn, infortunata, che comanda a quota 400, ma che domani molto probabilmente perderà la vetta della graduatoria. A soli 14 punti dalla nordamericana, infatti, si trova in seconda posizione la tedesca Emma Aicher, seconda a quota 384.

Terza piazza per la vincitrice odierna, Laura Pirovano, che si è issata a soli 64 punti dalla vetta, ma a -50 dalla teutonica. L’azzurra deve stare attenta ad un’altra tedesca, Kira Weidle-Winkelmann, quarta a quota 306, a -94 dalla testa ed a -80 dalla connazionale.

Non potranno prendere la testa della classifica domani, invece, la statunitense Breezy Johnson, quinta con 283, l’austriaca Cornelia Huetter, sesta con 264, e Sofia Goggia, settima a quota 254, a -146 da Vonn ed a -130 da Aicher. Non è tagliata fuori dall’aritmetica neppure Nicol Delago, nona con 207 punti, a -193 dalla testa.

CLASSIFICA DISCESA COPPA DEL MONDO 2025-2026

  1. VONN Lindsey USA 400
  2. AICHER Emma GER 386
  3. PIROVANO Laura ITA 336
  4. WEIDLE-WINKELMANN Kira GER 306
  5. JOHNSON Breezy USA 283
  6. HUETTER Cornelia AUT 264
  7. GOGGIA Sofia ITA 254
  8. ORTLIEB Nina AUT 236
  9. DELAGO Nicol ITA 207
  10. LIE Kajsa Vickhoff NOR 206
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità