Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali
Laura Pirovano può vincere la Coppa del Mondo di discesa! La classifica a 2 gare dal termine
Mancano ormai solo due gare in ciascuna specialità al termine della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile: per quanto concerne la discesa libera la prima gara si svolgerà già domani, sabato 7 marzo, in Val di Fassa (Italia), poi l’ultimo atto sarà alle Finali di Lillehammer.
In testa alla classifica di specialità resta la statunitense Lindsey Vonn, infortunata, che comanda a quota 400, ma che domani molto probabilmente perderà la vetta della graduatoria. A soli 14 punti dalla nordamericana, infatti, si trova in seconda posizione la tedesca Emma Aicher, seconda a quota 384.
Terza piazza per la vincitrice odierna, Laura Pirovano, che si è issata a soli 64 punti dalla vetta, ma a -50 dalla teutonica. L’azzurra deve stare attenta ad un’altra tedesca, Kira Weidle-Winkelmann, quarta a quota 306, a -94 dalla testa ed a -80 dalla connazionale.
Non potranno prendere la testa della classifica domani, invece, la statunitense Breezy Johnson, quinta con 283, l’austriaca Cornelia Huetter, sesta con 264, e Sofia Goggia, settima a quota 254, a -146 da Vonn ed a -130 da Aicher. Non è tagliata fuori dall’aritmetica neppure Nicol Delago, nona con 207 punti, a -193 dalla testa.
CLASSIFICA DISCESA COPPA DEL MONDO 2025-2026
- VONN Lindsey USA 400
- AICHER Emma GER 386
- PIROVANO Laura ITA 336
- WEIDLE-WINKELMANN Kira GER 306
- JOHNSON Breezy USA 283
- HUETTER Cornelia AUT 264
- GOGGIA Sofia ITA 254
- ORTLIEB Nina AUT 236
- DELAGO Nicol ITA 207
- LIE Kajsa Vickhoff NOR 206