Sofia Goggia può vincere la Coppa del Mondo di superG: i punti persi e le combinazioni per l’ultima gara
Sofia Goggia è in testa alla classifica di specialità del superG femminile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra col nono posto odierno perde 21 punti dalla neozelandese Alice Robinson, quarta oggi, ma ne conserva 63 di vantaggio quando manca all’appello soltanto la gara delle Finali.
L’azzurra infatti guida con 449 punti contro i 386 dell’oceanica, che è l’unica ancora aritmeticamente in grado di poter insidiare l’italiana, ma Goggia è padrona del proprio destino alle Finali: nel caso in cui arrivi tra le prime 6 non dovrà curarsi del piazzamento della neozelandese.
Qualora Goggia, invece, giunga tra il 7° ed il 14° posto, allora l’azzurra dovrà sperare che Robinson non vinca il superG delle Finali, infine qualora l’azzurra arrivi 15ma o non faccia punti (alle Finali vanno a punti solo le prime 15), allora dovrà sperare che Robinson non arrivi tra le prime due.
SOFIA GOGGIA VINCE LA COPPA DI SUPERG SE…
- Arriva tra le prime 6
- Arriva tra il 7° ed il 14° posto e Robinson non vince
- Arriva 15ma o non fa punti e Robinson non arriva tra le prime due