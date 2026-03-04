Sport in tv
Sport in tv oggi (mercoledì 4 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi mercoledì 4 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di tennis potranno concentrarsi su Indian Wells: inizia il prestigioso torneo che andrà in scena sul cemento statunitense per i prossimi dodici giorni, preannunciandosi particolarmente avvincente e appassionante. Gli amanti del grande ciclismo potranno seguire il Trofeo Laigueglia, ma anche un paio di eventi in Croazia ad animare la settimana che conduce alle Strade Bianche.
Incominciano le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con una serie di eventi preliminari in vista della Cerimonia d’Apertura, spazio anche alla prima prova cronometrata della discesa libera femminile in Val di Fassa e ai Mondiali giovanili di biathlon. Ricchissima serata di volley: Trento affronta il PGE Projekt Varsavia nell’andata dei playoff di Champions League, si disputano le gara-2 dei quarti di finale dei playoff scudetto femminile, Milano e Piacenza scenderanno in campo per Challenge Cup e CEV Cup.
Sontuoso menu calcistico tra Lazio-Atalanta (semifinale d’andata della Coppa Italia), la Premier League inglese, la Serie C. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 4 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Mercoledì 4 marzo
09.00 SCI ALPINISMO (Europei) – Sprint maschile/femminile a Shahdag (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 11.00)
09.05 CICLISMO FEMMINILE – UMAG Classic Ladies (non è prevista diretta tv/streaming)
09.30 PARALIMPIADI INVERNALI – Allenamenti sci alpino (non è prevista diretta tv/streaming)
10.00 SCI DI FONDO (Mondiali juniores) – 30 km femminile a Lillehammer (non è prevista diretta tv/streaming)
10.30 BIATHLON (Mondiali giovanili) – Sprint youth femminile (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)
11.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prima prova cronometrata discesa libera femminile in Val di Fassa (non è prevista diretta tv/streaming)
11.00 BADMINTON (BWF World Tour) – All England Open (diretta streaming su BWF Tv)
11.30 CICLISMO – Trofeo Laigueglia (sintesi su RaiSportHD alle ore 17.55)
12.30 SCI DI FONDO (Mondiali juniores) – 30 km maschile a Lillehammer (non è prevista diretta tv/streaming)
13.35 CICLISMO – UMAG Classic (non è prevista diretta tv/streaming)
13.45 SALTO CON GLI SCI (Mondiali giovanili) – HS98 juniores femminile a Lillehammer (non è prevista diretta tv/streaming)
14.30 BIATHLON (Mondiali giovanili) – Sprint juniores femminile (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)
14.30 CRICKET (Mondiali T20, semifinale) – Nuova Zelanda-Sudafrica (diretta streaming su ICC Tv)
18.00 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Carpi (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 CALCIO (Serie C) – Pontedera-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Bra (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 VOLLEY (Champions League, andata playoff) – Asseco Resovia-Knack Roeselare (diretta streaming su Euro Volley Tv)
18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sesto San Giovanni-Campobasso (diretta streaming su Flima Tv)
19.00 CALCIO (Liga spagnola) – Rayo Vallecano-Oviedo (diretta streaming su DAZN)
19.00 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Catanzaro (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
19.05 PARALIMPIADI INVERNALI – Wheelchair curling: Italia-Corea del Sud (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 20.50; diretta streaming su Rai Play fino alle ore 20.50)
19.30 VOLLEY (Serie A2) – Pineto-Fano (diretta streaming su DAZN)
19.30 PALLAMANO (Serie A) – Brixen-Pressano (diretta streaming su Pallamano Tv)
19.30 VOLLEY (CEV Cup, andata quarti di finale) – Berling Recycling Volleys-Piacenza (non è prevista diretta tv/streaming)
20.00 CALCIO (Serie B) – Bari-Empoli (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
20.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Pescara (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
20.00 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Sampdoria (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
20.00 CALCIO (Serie B) – Palermo-Mantova (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)
20.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1, quarti di finale playoff scudetto) – Gara-2: Chieri-Novara (diretta streaming su DAZN, VBTV)
20.00 VOLLEY (Serie A2) – Due partite: Brescia-Ravenna, Siena-Macerata (diretta streaming su DAZN)
20.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Indian Wells, primo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)
20.00 TENNIS – WTA 1000 Indian Wells, primo turno (diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)
20.30 VOLLEY (Champions League, andata playoff) – PGE Projekt Varsavia-Trento (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv)
20.30 VOLLEY (Challenge Cup, semifinale d’andata) – Milano-SK Izmir (non è prevista diretta tv/streaming)
20.30 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Chelsea (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su NOW; in formato diretta gol su Sky Sport Uno)
20.30 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Arsenal (diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su NOW; in formato diretta gol su Sky Sport Uno)
20.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Nottingham (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su NOW; in formato diretta gol su Sky Sport Uno)
20.30 CALCIO (Premier League inglese) – Fulham-West Ham (in formato diretta gol su Sky Sport Uno)
20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Amburgo-Bayer Leverkusen (non è prevista diretta tv/streaming)
20.30 CALCIO (Coppa di Francia, quarti di finale) – Lorient-Nizza (diretta streaming su Como Tv)
20.30 CALCIO (Serie C) – Arezzo-Ternana (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.30 CALCIO (Serie C) – Livorno-Perugia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)
20.30 CALCIO (Serie C) – Pineto-Forlì (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)
20.30 CALCIO (Serie C) – Ravenna-Pianese (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)
20.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Guidonia (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)
20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1, quarti di finale playoff scudetto) – Gara-2: Busto Arsizio-Conegliano (diretta streaming su DAZN, VBTV)
20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1, quarti di finale playoff scudetto) – Gara-2: Vallefoglia-Milano (diretta streaming su Rai Play Sport 1, VBTV)
20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Ferencvaros-Pro Recco (diretta Ttv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)
20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Roseto-Brixia, Tortona-Broni (diretta streaming su Flima Tv)
20.30 VOLLEY (Serie A2) – Quattro partite: Porto Viro-Pordenone, Sorrento-Aversa, Catania-Cantù, Taranto-Lagonegro (diretta streaming su DAZN)
21.00 CALCIO (Coppa Italia, semifinale d’andata) – Lazio-Atalanta (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)
21.00 CALCIO (Serie C) – Sambenedettese-Ascoli (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport 252; diretta streaming su Rai Play, NOW)
21.00 CALCIO (Coppa di Francia, quarti di finale) – Marsiglia-Tolosa (diretta streaming su Como Tv)
21.00 CALCIO (Premiership scozzese) – Aberdeen-Celtic Glasgow (diretta streaming su Como Tv)
21.10 BASEBALL (amichevole) – Italia-Los Angeles Angels (non è prevista diretta tv/streaming)
21.15 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Manchester United (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su NOW; in formato diretta gol su Sky Sport Uno)
23.00 CALCIO (Copa Libertadores) – Carabobo-Sporting Cristal (diretta streaming su Como Tv)
