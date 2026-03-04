LIVE Busto Arsizio-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: si chiudono i conti o si andrà alla ‘bella’?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara2 dei playoff scudetto femminile tra Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio e la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. L’E-Work Arena si prepara a vivere una gara2 ad altissima tensione, snodo già decisivo dei quarti di finale dei playoff di Serie A1. Mercoledì 4 marzo alle 20.30 l’Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio ospita la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, con le venete avanti 1-0 nella serie dopo il successo per 3-1 ottenuto al PalaVerde.

Il primo confronto ha confermato la forza della capolista della regular season, ma ha anche evidenziato come Busto Arsizio abbia le armi per restare dentro la partita. Conegliano ha imposto il proprio ritmo nel primo set, ha subito la reazione delle lombarde nel secondo, prima di riprendere saldamente in mano il match grazie alla maggiore qualità nei momenti chiave. È stata soprattutto la gestione della fase break a fare la differenza, insieme alla capacità di accelerare nei finali di set.

Protagonista assoluta di gara1 è stata Isabelle Haak, devastante per continuità e peso offensivo, ben supportata da Zhu Ting e da un sistema di gioco che ha funzionato con precisione sotto la regia di Joanna Wolosz. Quando Conegliano alza il livello al servizio e in difesa, diventa estremamente difficile da arginare. Le campionesse d’Italia hanno dimostrato ancora una volta di saper soffrire e poi colpire con lucidità.

Dall’altra parte, però, Busto Arsizio ha mostrato carattere. Valeria Battista è stata il riferimento offensivo, capace di tenere in equilibrio il confronto nei momenti migliori delle Farfalle. La squadra di Enrico Barbolini dovrà ora alzare ulteriormente la qualità della ricezione e trovare maggiore continuità in attacco per provare a spostare l’inerzia della serie. In casa, con il sostegno del pubblico, l’Uyba cercherà di aumentare la pressione fin dai primi scambi, consapevole che solo una partita di grande intensità potrà riaprire i giochi.

Per Conegliano, invece, questa è già la prima occasione per chiudere i conti e volare in semifinale senza passare dalla “bella”. L’obiettivo è evitare di allungare la serie e gestire le energie in vista del prosieguo dei playoff. Ma guai a sottovalutare l’impatto ambientale dell’E-Work Arena e la voglia di rivalsa di una squadra che non ha nulla da perdere. Sarà una sfida che si giocherà sui dettagli: servizio, gestione dei break, freddezza nei finali di set. Busto è chiamata all’impresa per allungare la serie; Conegliano vuole ribadire la propria superiorità. È già una partita che pesa come un bivio.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di gara2 dei playoff scudetto femminile tra Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio e la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.30!