LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: torna Sofia Goggia

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Val di Fassa, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Sofia Goggia torna per lo sprint di fine stagione: in palio due Coppe di specialità.

Si torna in Italia per un nuovo ed avvincente fine settimana dedicato alle discipline veloci che inizierà con la discesa libera di venerdì alle 11:30. Si prosegue sabato 7 con la seconda discesa libera e si chiude domenica 8 marzo con il gran finale riservato al secondo SuperG, la partenza delle due gare è prevista alle 10:45.

Il duello per la conquista della vittoria finale è destinato ad infiammarsi e chi vuole scansare l’infortunata Lindsey Vonn dalla testa della graduatoria deve imprimere una decisa accelerata nelle due gare sul suolo italiano. Lo stuolo delle pretendenti è numericamente consistente e la possibilità di togliersi i punti a vicenda potrebbe anche finire per rivelarsi favorevole all’americana

Sofia Goggia, quarta in classifica con 240 punti, ha ritrovato il podio nella prova disputata alla settimana scorsa a Soldeu. Adesso però, se la bergamasca intende alimentare le proprie ambizioni di vittoria, deve ritrovare quel primo gradino del podio che in discesa libera non ha mai conquistato in questa annata.

La squadra azzurra ha convocato, per l’occasione, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Roberta Melesi, Asja Zenere, Sara Allemand, Sara Thaler e Ilaria Ghisalberti. Ricordiamo che l’Italia può schierare nove atlete in discesa e dieci in supergigante.

La prima prova della discesa di Val di Fassa inizierà alle ore 11:00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta del test di allenamento, per vivere appieno ogni singolo istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile. Buon divertimento!