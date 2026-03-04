LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata di fuoco in Polonia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Itas Trentino e PGE Projekt Varsavia, valido per la gara d’andata dei play off della Champions League 2026. Entrambe le squadre sono arrivate seconde nel loro rispettivo girone, risultato che costringe quindi a giocare un ulteriore turno di qualificazione prima dei quarti di finale.

La vincente della doppia sfida, che partirà nel campo dei polacchi, sfiderà il Lublin nei quarti di finale. Non c’è una vera favorita al passaggio del turno visto che Trento viene da un periodo non proprio felice tra la sconfitta in Europa contro lo Ziraat Bankasi e la botta presa da Perugia che ha vinto la semifinale di Supercoppa Italiana per 3-0: inoltre, l’infortunio di Alessandro Michieletto non aiuta di certo la squadra.

Il PGE Projekt Varsavia viene, invece, da due vittorie di fila nel campionato polacco dove al momento mantiene la seconda posizione in classifica in regular season, mentre Trento si prepara ad affrontare Civitanova nel primo turno di play off della Superlega. La stessa Lube ha sconfitto i polacchi nell’ultima giornata di Champions League con un buon 3-1.

Il match tra PGE Projekt Varsavia e Trento inizierà alle 20.30 e verrà disputato all’Hala Torwar. I giudici della gara saranno il rumeno Bogdan Laurentiu Stoica come primo arbitro e il turco Seçkin Yener come secondo. Segui il match in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!