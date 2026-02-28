ATP Indian Wells 2026: gli italiani nel tabellone principale ed in quello di qualificazione

Si avvicina uno dei momenti più attesi dell’anno per i giocatori e le giocatrici. Il Sunshine Double americano, rappresenta da sempre garanzia di tennis ai massimi livelli. Ad inaugurarlo sarà come sempre il torneo di Indian Wells. Il primo Masters 1000 della stagione si svolgerà dal 4 al 15 marzo nella tradizionale cornice del deserto californiano.

Nel contesto di una entry-list di altissimo livello nella quale saranno presenti tutti i principali big del panorama internazionale la nutrita pattuglia italiana è pronta a scendere in campo per provare a recitare un ruolo da assoluta protagonista e cercare di arrivare fino in fondo.

Il contingente azzurro sarà composto da ben sette giocatori: a capeggiarlo ci saranno Jannik Sinner e il rientrante Lorenzo Musetti. Al fianco dei due Top 5 saranno presenti Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Mattia Bellucci, reduce dai quarti di Acapulco. La capacità di poter schierare un numero così cospicuo di atleti nel tabellone principale di uno dei tornei più prestigiosi dell’anno offre istantanea di un movimento che si conferma ai vertici del panorama internazionale.

Il numero due del mondo, reduce dalla sconfitta subita nei quarti di Doha, torna in campo per provare a dare l’assalto all’unico torneo Masters 1000 sul cemento nel quale non ha ancora trionfato. La sconfitta subita nella semifinale a Melbourne e l’inatteso ko in Qatar impongono una reazione immediata ad un giocatore che, nonostante le attuali distanze, punta a scavalcare il suo storico rivale Alcaraz in testa alla classifica.

Lorenzo Musetti ritorna in campo dopo l’infortunio che lo ha costretto al ritiro nei quarti di finale dell’Australian Open quando stava letteralmente dominando il fuoriclasse serbo. Il carrarino punta a consolidare la propria posizione in attesa dell’impegnativa stagione sulla terra battuta in cui dovrà difendere il bottino di punti dello scorso anno. Sul cemento californiano continuano a cercare conferme al loro costante cammino di crescita Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

Proveranno a rimpinguare ulteriormente il numero di giocatori italiani presenti nel tabellone principale Luca Nardi e Francesco Maestrelli, reduce dalla positiva esperienza dell’Australian Open con la prima vittoria della sua carriera in un torneo Slam. Andrea Pellegrino, reduce dal buon torneo disputato a Santiago, rientra, al momento, come settimo nella lista alternates del tabellone di qualificazione.