Sport in tv oggi (mercoledì 18 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 18 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con la Milano-Torino (la corsa più antica del mondo) e la Danilith Nokere Korse, mentre gli amanti degli sport invernali potranno gustarsi i Mondiali di curling femminile (l’Italia affronterà il Giappone e gli USA) e le qualificazioni di slopestyle e Bir Air per quanto riguarda lo sci freestyle a Tignes. Spettacolo imperdibile per il tennis con il primo turno del Masters 1000 e WTA 1000 di Miami.

Ampio spazio a una ricchissima serata con gli sport di squadra: Conegliano affronterà lo Zeren Spor Ankara nel ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile, Vallefoglia disputerà la finale di ritorno della Challenge Cup, si infiammano i playoff scudetto di volley maschile, Trento inseguirà la semifinale della Euro Cup di basket, da seguire la Champions League di calcio con l’Atalanta impegnata sul campo del Bayern Monaco dopo la scoppola dell’andata.

Da non perdere la finale d’andata della Coppa Italia di Serie C tra Potenza e Latina, oltre a una ricca serata dedicata alla Serie B di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 18 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 18 marzo

01.00 BASEBALL (World Baseball Classic, finale) – USA-Venezuela (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

02.00 CURLING (Mondiali femminili) – Undicesima giornata: Canada-Svizzera, Australia-Corea del Sud, Svezia-USA, Scozia-Giappone (diretta streaming su The Curling Channel)

07.00 SNOOKER – World Open, secondo turno (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

09.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Big Air maschile a Tignes, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Orleans Masters (diretta streaming su BWF Tv)

10.35 CICLISMO FEMMINILE – Danilith Nokere Korse (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 12.15)

11.55 CICLISMO – Milano-Torino (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.20; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 14.20)

12.55 CICLISMO – Danilith Nokere Korse (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 14.00; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 15.00)

13.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle femminile a Tignes, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Roma-Ekipe Orizzonte Catania (diretta streaming su Waterpolo Channel)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Cosenza-Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Miami, primo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena; diretta tv su Sky Sport Mix fino alle ore 21.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Berrettini-Muller (quinto match dalle ore 17.00 e non prima delle ore 01.30)

16.00 TENNIS – WTA 1000 Miami, primo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Super Tennis; diretta tv su Sky Sport Mix fino alle ore 21.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Cocciaretto-Semenistaja (secondo match dalle ore 16.00)

16.00 CURLING (Mondiali femminili) – Dodicesima giornata: Italia-Giappone, Danimarca-Norvegia, Turchia-Canada, Cina-Svezia (diretta streaming su The Curling Channel)

16.30 CALCIO (Europa League, ritorno playoff) – Sporting Braga-Ferencvaros (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Challenge Cup, finale d’andata) – Panathinaikos-Vallefoglia (diretta streaming su DAZN, Euro Volley Tv)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (CEV Cup, semifinale di ritorno) – Voluntari-Galatasaray Istanbul (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 BASKET (Euro Cup, quarti di finale) – Besiktas-Trento (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

18.00 BASKET (Champions League) – Tre partite: Galatasaray-Rytas, Le Mans-Hapoel Holon, Tofas-AS Karditsas (diretta streaming su DAZN)

18.45 CALCIO (Champions League, ritorno playoff) – Barcellona-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Bari (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video)

19.00 BASKET (Champions League) – Alba Berlino-AEK Atene (diretta streaming su DAZN)

19.30 VOLLEY (Serie A2) – Lagonegro-Sorrento (diretta streaming su DAZN)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (CEV Cup, semifinale di ritorno) – Chieri-Dresda (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.00 VOLLEY (Serie A2) – Ravenna-Pordenone (diretta streaming su DAZN)

20.00 CALCIO (Serie B) – Avellino-Sudtirol (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video)

20.00 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Sampdoria (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video)

20.00 CALCIO (Serie B) – Pescara-Virtus Entella (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video)

20.00 BASKET (Euro Cup, quarti di finale) – Hapoel Gerusalemme-Turk Telekom (diretta streaming su Euro League Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, ritorno quarti di finale) – Conegliano-Zeren Spor Ankara (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, ritorno quarti di finale) – Resovia-Eczacibasi Istanbul (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.30 VOLLEY (Superlega, quarti di finale playoff scudetto) – Gara-3: Verona-Milano (diretta streaming su DAZN, VBTV)

20.30 VOLLEY (Superlega, quarti di finale playoff scudetto) – Gara-3: Trento-Civitanova (diretta streaming su DAZN, VBTV)

20.30 VOLLEY (Superlega, quarti di finale playoff scudetto) – Gara-3: Perugia-Monza (diretta streaming su VBTV)

20.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, finale d’andata) – Potenza-Latina (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport 255; diretta streaming su Rai Play, NOW)

20.30 BASKET (Europe Cup, ritorno quarti di finale) – Murcia-Reggio Emilia (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.30 VOLLEY (Serie A2) – Cinque partite: Aversa-Catania, Cantù-Brescia, Porto Viro-Siena, Taranto-Pineto, Fano-Macerata (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno playoff) – Bayern Monaco-Atalanta (diretta streaming su Amazon Prime Video)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno playoff) – Liverpool-Galatasaray (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno playoff) – Tottenham-Atletico Madrid (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CURLING (Mondiali femminili) – Tredicesima giornata: Italia-USA (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, The Curling Channel)

21.00 CURLING (Mondiali femminili) – Tredicesima giornata: Danimarca-Turchia, Corea del Sud-Scozia, Svizzera-Australia (diretta streaming su The Curling Channel)

LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-TORINO DALLE 11.55

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GIAPPONE DI CURLING FEMMINILE DALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DI PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00

LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ANKARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00