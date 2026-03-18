LIVE Italia-Giappone, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per una reazione d’orgoglio

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Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del settimo incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e Giappone. Dopo la pesante battuta d’arresto contro la Cina, l’Italia ha mostrato segnali di reazione nella sfida contro le padrone di casa del Canada, cedendo per 9-6 ma giocando una partita decisamente più solida e competitiva. Oggi, mercoledì 18 marzo, le azzurre tornano sul ghiaccio alle ore 16.00 italiane per affrontare il Giappone, in una sfida che può rappresentare un crocevia importante nel loro Mondiale.

Il bilancio resta negativo, con una sola vittoria e quattro sconfitte nelle prime cinque gare, ma la prestazione contro il Canada ha restituito fiducia a un gruppo che sembrava smarrito dopo il netto 3-10 incassato dalla Cina. Contro una delle grandi favorite del torneo, il quartetto guidato da Stefania Constantini ha mostrato maggiore compattezza, restando in partita fino alle ultime stone e pagando soprattutto qualche errore nei momenti decisivi.

L’Italia, composta da Stefania Constantini (skip), Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Marta Lo Deserto, è chiamata ora a dare continuità a quanto visto contro il Canada. Servirà però un ulteriore salto di qualità sul piano della precisione e della gestione tattica degli end, aspetti che fin qui hanno spesso fatto la differenza in negativo. Di fronte ci sarà un Giappone tra le squadre più solide e continue di questo avvio di torneo. Il team nipponico, guidato dalla skip Satsuki Fujisawa, è affiancato da Chinami Yoshida, Yumi Suzuki e Yurika Yoshida, un quartetto esperto e affiatato che da anni rappresenta una delle realtà più competitive del curling femminile mondiale. Le giapponesi occupano attualmente le zone alte della classifica con un bilancio di quattro vittorie e una sola sconfitta, confermando la propria affidabilità.

Il Giappone si distingue per un gioco estremamente ordinato e preciso, con grande attenzione alla costruzione degli end e alla gestione delle situazioni tattiche. La capacità di limitare gli errori e di capitalizzare le occasioni rappresenta uno dei principali punti di forza della squadra asiatica. Per l’Italia la sfida sarà dunque molto impegnativa, ma non impossibile. La partita contro il Canada ha dimostrato che le azzurre, quando riescono a mantenere alta la concentrazione, possono competere anche con le migliori. Sarà fondamentale partire bene e restare agganciate nel punteggio, evitando i passaggi a vuoto che hanno caratterizzato alcune delle gare precedenti. In una classifica ancora corta nella zona centrale, un risultato positivo potrebbe riaprire scenari inattesi per l’Italia. Ma servirà una prestazione di grande solidità per mettere in difficoltà un Giappone che finora ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per puntare in alto.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del settimo incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e Giappone: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.