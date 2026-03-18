LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: c’è Giulio Pellizzari!

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Milano-Torino 2026, tradizionale gara in linea che precede l’attesissimo appuntamento della Milano-Sanremo di sabato 21 marzo. Sarà al via della gara, parte integrante della Coppa Italia delle Regioni, Giulio Pellizzari, reduce da un’ottima Tirreno-Adriatico conclusa in terza posizione.

La storica corsa in linea, giunta all’edizione numero 107, prende il via da Rho alle 11:55 e si conclude a Torino, presso la basilica di Superga, dopo aver percorso 174 km. I corridori partecipanti, al via nove formazioni WorldTour, si sfidano per decidere chi raccoglierà l’eredità di Isaac Del Toro, vincitore dello scorso anno davanti al britannico Ben Tulett e al norvegese Tobias Johannessen.

Il tracciato, totalmente pianeggiante nella prima parte, presenta qualche ondulazione nella seconda e diventa impegnativo nell’ultimo tratto di corsa. I corridori, una volta arrivati a Torino, inizieranno i due giri del circuito conclusivo, con il primo che si concluderà al Bivio di Superga che darà una iniziale sensibile scrematura al gruppo. La discesa successiva allo scollinamento segnerà l’inizio del giro decisivo con il ritorno verso Superga, salita di 4,8 chilometri al 9,1% di pendenza media, una punta al 14% e lunghi tratti al 10%. A 600 metri dall’arrivo la svolta a U verso sinistra immette su una rampa all’8.2% e quindi ultima curva a 50 metri dall’arrivo su asfalto.

Un campo partecipante di ottimo livello permette di poter individuare diversi autorevoli candidati al successo finale. Il principale indiziat18o sembra essere Thomas Pidcock. Il britannico della Pinarello Q36.5 potrebbe sfruttare l’occasione per cogliere un successo di prestigio e presentarsi alla classicissima di sabato con il morale alto. La UAE Team Emirates-XRG, orfana dei suoi due leader carismatici, punta le proprie carte sullo svizzero Jan Christen, talentuoso corridore troppo spesso insofferente alle tattiche di squadra.

Giulio Pellizzari, reduce dall’eccellente piazzamento della scorsa settimana, potrebbe mettere la squadra al lavoro per poi piazzare la stoccata decisiva nel finale o lavorare per lanciare verso la vittoria il suo compagno di squadra Primoz Roglic. Corridori da non sottovalutare sono l’australiano Michael Storer della Tudor Pro Cycling Team, lo scandinavo Tobias Johannessen della Uno-X Mobility, già sul podio lo scorso anno, e il canadese Derek Gee della Lidl-Trek.

La Milano-Torino 2026 prenderà il via alle 11:55 con la partenza da Rho. Vedremo chi riuscirà ad avere la meglio e ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della corsa con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!