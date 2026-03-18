LIVE Italia-USA, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno di giornata

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Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottavo incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e USA. Secondo impegno della giornata per l’Italia ai Mondiali di curling femminile di Calgary, con le azzurre che tornano in pista alle ore 21.00 italiane per affrontare gli Stati Uniti in un confronto che può valere molto nella corsa alla risalita in classifica. La squadra italiana arriva a questo appuntamento dopo aver mostrato segnali incoraggianti contro il Canada, contro cui ha lottato fino alle ultime battute cedendo per 9-6. Una prestazione che ha rappresentato un passo avanti rispetto al netto ko con la Cina e che potrebbe rappresentare il punto di partenza per una seconda parte di torneo più competitiva.

Con un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte, l’Italia si trova attualmente nelle zone basse della classifica insieme a Norvegia e Stati Uniti. Proprio per questo motivo la sfida contro le americane assume i contorni di uno scontro diretto fondamentale, con entrambe le squadre alla ricerca di punti per risalire.

Il quartetto azzurro, formato da Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Marta Lo Deserto, dovrà confermare i progressi visti nella partita contro il Canada, migliorando ulteriormente la precisione nei tiri e la gestione dei momenti chiave degli end. La continuità sarà l’aspetto decisivo per evitare i cali che hanno spesso compromesso le gare precedenti. Gli Stati Uniti arrivano a questo match con un percorso molto simile a quello dell’Italia. Il team americano, composto dalla skip Delaney Strouse, affiancata da Anne O’Hara, Sydney Mullaney e Madison Bear, ha fin qui raccolto una vittoria e quattro sconfitte, mostrando però sprazzi di buon gioco alternati a passaggi più complicati.

Si tratta di una squadra giovane, ma dotata di buone qualità tecniche e di un approccio aggressivo. Le americane cercano spesso di imporre ritmo agli end, provando a costruire situazioni favorevoli e a sfruttare eventuali errori delle avversarie. Tuttavia, la mancanza di continuità è stata finora un limite evidente nel loro cammino. Per l’Italia sarà fondamentale mantenere alta l’attenzione per tutta la durata della partita. In un match tra due squadre in difficoltà, saranno probabilmente i dettagli a fare la differenza: precisione nei tiri decisivi, capacità di leggere le situazioni tattiche e gestione emotiva dei momenti più delicati.

La giornata di oggi rappresenta un passaggio chiave per il torneo azzurro. Dopo aver ritrovato competitività contro il Canada, l’Italia è chiamata a trasformare i segnali positivi in risultati concreti. La sfida contro gli Stati Uniti può rappresentare l’occasione giusta per dare una svolta al Mondiale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’ottavo incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e USA: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti.