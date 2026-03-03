Sport in tv oggi (martedì 3 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 3 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulle qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile. La Nazionale italiana torna protagonista, dopo il grandioso cammino negli Europei, concluso in semifinale contro l’Inghilterra non senza amarezza per l’esito finale del confronto. La formazione di Andrea Soncin è attesa a un impegno molto complicato, opposta alla Svezia, in uno sorta di scontro diretto per il pass diretto alla fase finale della rassegna iridata.

Allargando il discorso, terranno banco le qualificazioni al prestigioso torneo di Indian Wells di tennis. Francesco Maestrelli, dopo aver conquistato per la prima volta accesso al main draw degli Australian Open, cercherà di replicare in California. Tantissimo calcio, tra cui la sfida valida per la Coppa Italia 2026 tra Como e Inter. Questo e molto altro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi martedì 3 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 3 marzo

10:00 Sci di fondo, Mondiali U23: qualificazioni sprint a tecnica libera maschile e femminile a Lillehammer (Norvegia) – Diretta streaming su https://watch.fis-ski.com/live/300155

12:35 Ciclismo, Ename Samyn Classic 2026 – Diretta streaming dalle 15:15 su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

12:30 Sci di fondo, Mondiali U23: finali sprint a tecnica libera maschile e femminile a Lillehammer (Norvegia) – Diretta streaming su https://watch.fis-ski.com/live/300155

15:30 Pallanuoto, Serie A1 2026: Savona vs Olympic Roma – Nessuna copertura tv/streaming.

18:00 Calcio, Serie C 2026: Ospitaletto vs Pro Patria – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e su NOW.

18:00 Calcio, Serie C 2026: Alcione ve Giana Erminio – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

18:00 Calcio, Serie C 2026: Pergolettese vs Pro Vercelli – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

18:00 Calcio, Serie C 2026: Lumezzane vs Arzignano – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

18:00 Basket, Eurolega 2026: Hapoel Tel-Aviv vs Paris – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

18:15 Calcio femminile, Qualificazioni Mondiali 2027: Italia vs Svezia – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

19:00 Tennis, ATP Indian Wells 2026: secondo turno qualificazioni – Diretta streaming sul canale Youtube di Tennis Tv solo per alcuni campi

(Maestrelli vs Tirante 2° match non prima delle 20:30 italiane)

19:00 Tennis, WTA Indian Wells 2026: secondo turno qualificazioni – Nessuna copertura tv/streaming

19:00 Calcio, Serie B 2026: Padova vs Svezia – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.

19:30 Basket femminile, Eurolega 2026: Venezia vs Schio – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e sul canale Youtube EuroLeague Women.

20:00 Calcio, Serie B 2026: Cesena vs Monza – Diretta streaming su DAZN e LAB Channel.

20:00 Calcio, Serie B 2026: Virtus Entella vs Modena – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.

20:00 Calcio, Serie B 2026: Reggiana vs Sudtirol – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.

20:00 Calcio, Serie B 2026: Venezia vs Avellino – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.

20:30 Pallanuoto, Champions League 2026: AN Brescia vs Zodiac CNAB – Diretta streaming su European Aquatics.tv

20:30 Calcio, Premier League 2026: Bournemouth vs Brentford – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:30 Calcio, Premier League 2026: Leeds vs Sunderland – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:30 Calcio, Serie C 2026: Vicenza vs Trento – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20:30 Calcio, Serie C 2026: Albinoleffe vs Union Brescia – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20:30 Calcio, Serie C 2026: Lecce vs Renate – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20:30 Calcio, Serie C 2026: Cittadella vs Inter U23 – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20:30 Calcio, Serie C 2026: Virtus Verona vs Novara – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

20:30 Calcio, Serie C 2026: Triestina vs Dolomiti Bellunesi – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

20:30 Calcio, Premier League 2026: Everton vs Burnley – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

20:45 Calcio, FA Cup 2026: Port Vale vs Bristol City – Diretta streaming su Discovery+ e su DAZN.

21:00 Calcio, Coppa Italia 2026: Como vs Inter – Diretta tv su Canale 5 HD; in streaming su Mediaset Infinity.

21:00 Calcio, Coppa del Re 2026: Barcellona vs Atletco Madrid – Diretta streaming su DAZN.

21:15 Calcio, Premier League 2026: Wolverhampton vs Liverpool – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.