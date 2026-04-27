Sport in tv oggi (lunedì 27 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 27 aprile, ci apprestiamo a vivere un’intensa giornata di sport con un discreto numero di eventi e diverse discipline coinvolte. Prosegue nella notte italiana il grande spettacolo dei playoff NBA, mentre Amos Mosaner e Stefania Constantini sono pronti a sfidare il Canada in uno scontro diretto cruciale per avvicinare l’Italia all’obiettivo della qualificazione diretta alle semifinali del Mondiale di curling.

Gli specialisti azzurri del doppio misto vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva sul ghiaccio di Ginevra, per conservare l’imbattibilità nel torneo e prendersi la leadership solitaria del gruppo B. Occhi puntati anche sul Madrid Open di tennis, con Flavio Cobolli e Luciano Darderi che scendono in campo rispettivamente contro il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo e l’argentino Francisco Cerundolo nei sedicesimi di finale del Masters 1000 spagnolo.

Spazio anche ai Mondiali di snooker, al ciclismo con la seconda tappa del Giro di Turchia e ai posticipi dei campionati nazionali di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 27 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 27 aprile

1.00 Basket, NBA: Philadelphia 76ers-Boston Celtics (gara-4 primo turno playoff) – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

3.30 Basket, NBA: Houston Rockets-Los Angeles Lakers (gara-4 primo turno playoff) – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

10.00 Curling, Mondiali doppio misto: settima sessione – Diretta streaming su Curling Channel

11.00 Tennis, ATP Madrid: sedicesimi di finale (2° match sul Court 6 il doppio Bolelli/Vavassori vs Andreozzi/Guinard, 3° match non prima delle 15.00 sul Court 4 Luciano Darderi vs Francisco Cerundolo, 5° match sul Court 3 Flavio Cobolli vs Adolfo Daniel Vallejo) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.00 Tennis, WTA Madrid: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

11.45 Ciclismo, Giro di Turchia: seconda tappa – Dalle 13.30 in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 e DAZN

14.00 Curling, Mondiali doppio misto: ottava sessione (con all’interno Italia-Canada) – Diretta streaming su Curling Channel

14.00 Snooker, Mondiali: secondo turno – Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN

18.30 Calcio, Serie A: Cagliari-Atalanta – Diretta streaming su DAZN

19.00 Curling, Mondiali doppio misto: nona sessione – Diretta streaming su Curling Channel

20.00 Snooker, Mondiali: secondo turno – Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Udinese – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

21.00 Calcio, Liga: Espanyol-Levante – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Manchester United-Brentford – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW

Martedì 28 aprile

2.00 Basket, NBA: Orlando Magic-Detroit Pistons (gara-4 primo turno playoff) – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

3.30 Basket, NBA: Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder (gara-4 primo turno playoff) – Diretta tv su Sky Sport Uno; live streaming su Sky Go e NOW

4.30 Basket, NBA: Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves (gara-5 primo turno playoff) – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING MISTO DALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15.00)