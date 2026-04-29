Tennis
A Madrid Arthur Fils piega Jiri Lehecka. Sarà sfida con Sinner in semifinale
Nel secondo quarto di finale del torneo ATP di Madrid, secondo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, Arthur Fils, testa di serie numero 21 e recente vincitore del torneo di Barcellona, piega il ceco Jiri Lehecka, undicesimo favorito del tabellone, 6-3 6-4 in un’ora e quindici. Il francese prolunga così la sua serie positiva e sfiderà Jannik Sinner nella semifinale di venerdì.
Il transalpino, dopo aver rimontato da 15-30, firma l’1-0 sul rovescio lungo del ceco e con il recupero sulla palla corta timbra il break del 2-0. Il francese consolida ulteriormente il vantaggio con il 3-0, mentre il ceco, a rete, accorcia sul 3-1. Fils, sostenuto dalla prima, rimonta da 0-30, allunga 5-2 e, con il passante di rovescio, forza l’errore dell’avversario per il 6-3.
La testa di serie numero undici difende il turno di battuta inaugurale con la combinazione servizio-volée di diritto. Il francese replica con l’1-1 sancito dal diritto fuori misura dell’avversario. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di battuta dei due contendenti, un solo gioco si chiude a 30, fino al settimo gioco quando il vincitore di Barcellona provoca l’errore a rete del rivale per il break del 4-3. Fils, con le palle nuove, consolida il vantaggio con l’immediato 5-3 e, con il rovescio incrociato, trasforma il primo match point per il definitivo 6-4.
Il francese chiude la sua prestazione con due ace, due doppi falli e il 66% di prime. Fils vince l’86 % di punti sulla prima e il 56% quando si affida alla seconda. Il giocatore transalpino mette a segno otto vincenti contro i tredici del rivale e vince il computo complessivo dei punti per 57 a 48.