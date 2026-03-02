Calendario Paralimpiadi Milano Cortina 2026: orari giorno per giorno, tv, streaming

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputeranno da venerdì 6 a domenica 15 marzo: le prime gare del round robin di doppio misto del curling in carrozzina si terranno già da mercoledì 4, mentre le prime medaglie verranno assegnate a partire da sabato 7.

La RAI ha ottenuto l’assegnazione esclusiva dei diritti media per l’Italia, e trasmetterà le gare principali in diretta tv su Rai 2, con eventi in contemporanea e cambi di rete su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming delle immagini trasmesse in chiaro sarà fruibile gratuitamente su Rai Play e Rai Play Sport 1, 2 e 3.

Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 e Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play e Rai Play Sport 1, 2 e 3, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

CALENDARIO PARALIMPIADI MILANO CORTINA 2026

MERCOLEDÌ 4 MARZO

19:05 Curling in carrozzina, round robin doppio misto: Italia-Corea, Giappone-Cina, Gran Bretagna-Estonia, Lettonia-Stati Uniti

GIOVEDÌ 5 MARZO

10:05 Curling in carrozzina, round robin doppio misto: Cina-Lettonia, Estonia-Italia, Giappone-Stati Uniti, Gran Bretagna-Corea

19:05 Curling in carrozzina, round robin doppio misto: Stati Uniti-Estonia, Corea-Giappone, Lettonia-Gran Bretagna, Italia-Cina

VENERDÌ 6 MARZO

09:05 Curling in carrozzina, round robin doppio misto: Giappone-Italia, Gran Bretagna-Stati Uniti, Cina-Corea, Estonia-Lettonia

20:00 Cerimonia d’apertura

SABATO 7 MARZO

09:30 Sci alpino paralimpico, discesa femminile vision impaired

09:35 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Corea-Lettonia, Stati Uniti-Cina, Norvegia-Svezia, Gran Bretagna-Slovacchia

10:00 Para Biathlon, sprint 7,5 km femminile sitting

10:05 Para Ice hockey, Gruppo B: Cechia-Giappone

10:35 Para Biathlon, sprint 7,5 km maschile sitting

10:50 Sci alpino paralimpico, discesa maschile vision impaired

A seguire Sci alpino paralimpico, discesa femminile standing

A seguire Sci alpino paralimpico, discesa femminile sitting

A seguire Sci alpino paralimpico, discesa maschile standing

A seguire Sci alpino paralimpico, discesa maschile sitting

11:00 Para Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (seeding)

11:21 Para Snowboard, SBX maschile SB-UL (seeding)

11:42 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (seeding)

12:00 Para Biathlon, sprint 7,5 km femminile standing

12:03 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (seeding)

12:40 Para Biathlon, sprint 7,5 km maschile standing

13:15 Para Biathlon, sprint 7,5 km femminile vision impaired

13:35 Para Ice hockey, Gruppo A: Cina-Germania

13:50 Para Biathlon, sprint 7,5 km maschile vision impaired

14:35 Curling in carrozzina, round robin doppio misto: Corea-Stati Uniti, Cina-Estonia, Italia-Lettonia, Giappone-Gran Bretagna

17:05 Para Ice hockey, Gruppo A: Stati Uniti-Italia

18:35 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Stati Uniti-Gran Bretagna, Svezia-Corea, Lettonia-Slovacchia, Italia-Canada

20:15 Para Ice hockey, Gruppo B: Canada-Slovacchia

DOMENICA 8 MARZO

09:35 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Italia-Cina, Slovacchia-Norvegia, Canada-Gran Bretagna, Svezia-Lettonia

10:00 Para Biathlon, individuale 12,5 km femminile sitting

10:30 Para Biathlon, individuale 12,5 km maschile sitting

11:00 Para Snowboard, SBX maschile SB-UL (ottavi di finale)

11:00 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (ottavi di finale)

11:00 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (ottavi di finale)

11:00 Para Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (ottavi di finale)

11:33 Para Snowboard, SBX maschile SB-UL (quarti di finale)

11:33 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (quarti di finale)

11:33 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (quarti di finale)

11:33 Para Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (quarti di finale)

12:10 Para Biathlon, individuale 12,5 km femminile standing

12:10 Para Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (semifinali)

12:15 Para Snowboard, SBX maschile SB-UL (semifinali)

12:20 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (semifinali)

12:25 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (semifinali)

12:30 Para Biathlon, individuale 12,5 km maschile standing

12:30 Para Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (small final)

12:32 Para Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (big final)

12:35 Para Snowboard, SBX maschile SB-UL (small final)

12:38 Para Snowboard, SBX maschile SB-UL (big final)

12:41 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (small final)

12:44 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (big final)

12:47 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (small final)

12:49 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (big final)

13:15 Para Biathlon, individuale 12,5 km femminile vision impaired

14:00 Para Biathlon, individuale 12,5 km maschile vision impaired

14:35 Curling in carrozzina, round robin doppio misto: Gran Bretagna-Cina, Lettonia-Corea, Estonia-Giappone, Stati Uniti-Italia

18:35 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Canada-Norvegia, Cina-Corea, Stati Uniti-Italia

LUNEDÌ 9 MARZO

09:30 Sci alpino paralimpico, superG femminile vision impaired

09:35 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Svezia-Stati Uniti, Canada-Lettonia, Slovacchia-Italia, Corea-Gran Bretagna

10:05 Para Ice hockey, Gruppo A: Cina-Italia

10:50 Sci alpino paralimpico, superG maschile vision impaired

A seguire Sci alpino paralimpico, superG femminile standing

A seguire Sci alpino paralimpico, superG femminile sitting

A seguire Sci alpino paralimpico, superG maschile standing

A seguire Sci alpino paralimpico, superG maschile sitting

13:35 Para Ice hockey, Gruppo B: Cechia-Slovacchia

14:35 Curling in carrozzina, round robin doppio misto: Lettonia-Giappone, Italia-Gran Bretagna, Stati Uniti-Cina, Corea-Estonia

17:05 Para Ice hockey, Gruppo A: Germania-Stati Uniti

18:35 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Corea-Slovacchia, Gran Bretagna-Svezia, Stati Uniti-Lettonia, Norvegia-Cina

20:35 Para Ice hockey, Gruppo B: Giappone-Canada

MARTEDÌ 10 MARZO

09:00 Sci alpino paralimpico, combinata femminile vision impaired (superG)

09:35 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Cina-Canada, Corea-Norvegia, Gran Bretagna-Italia

09:45 Sci di fondo paralimpico, sprint femminile vision impaired tecnica classica (qualificazioni)

09:55 Sci di fondo paralimpico, sprint femminile standing tecnica classica (qualificazioni)

10:05 Para Ice hockey, Gruppo A: Italia-Germania

10:10 Sci alpino paralimpico, combinata maschile vision impaired (superG)

A seguire Sci alpino paralimpico, combinata femminile standing (superG)

A seguire Sci alpino paralimpico, combinata femminile sitting (superG)

A seguire Sci alpino paralimpico, combinata maschile standing (superG)

A seguire Sci alpino paralimpico, combinata maschile sitting (superG)

10:25 Sci di fondo paralimpico, sprint femminile sitting tecnica classica (qualificazioni)

10:35 Sci di fondo paralimpico, sprint maschile vision impaired tecnica classica (qualificazioni)

10:55 Sci di fondo paralimpico, sprint maschile standing tecnica classica (qualificazioni)

11:05 Sci di fondo paralimpico, sprint maschile sitting tecnica classica (qualificazioni)

12:15 Sci di fondo paralimpico, sprint femminile sitting tecnica classica (semifinali)

12:26 Sci di fondo paralimpico, sprint maschile sitting tecnica classica (semifinali)

12:37 Sci di fondo paralimpico, sprint femminile standing tecnica classica (semifinali)

12:48 Sci di fondo paralimpico, sprint maschile standing tecnica classica (semifinali)

12:59 Sci di fondo paralimpico, sprint femminile vision impaired tecnica classica (semifinali)

13:00 Sci alpino paralimpico, combinata femminile vision impaired (slalom)

13:10 Sci di fondo paralimpico, sprint maschile vision impaired tecnica classica (semifinali)

13:22 Sci di fondo paralimpico, sprint femminile sitting tecnica classica (finale)

13:29 Sci di fondo paralimpico, sprint maschile sitting tecnica classica (finale)

13:35 Para Ice hockey, Gruppo A: Stati Uniti-Cina

13:38 Sci di fondo paralimpico, sprint femminile standing tecnica classica (finale)

13:45 Sci di fondo paralimpico, sprint maschile standing tecnica classica (finale)

13:50 Sci alpino paralimpico, combinata maschile vision impaired (slalom)

A seguire Sci alpino paralimpico, combinata femminile standing (slalom)

A seguire Sci alpino paralimpico, combinata femminile sitting (slalom)

A seguire Sci alpino paralimpico, combinata maschile standing (slalom)

A seguire Sci alpino paralimpico, combinata maschile sitting (slalom)

13:54 Sci di fondo paralimpico, sprint femminile vision impaired tecnica classica (finale)

14:01 Sci di fondo paralimpico, sprint maschile vision impaired tecnica classica (finale)

14:35 Curling in carrozzina, semifinali doppio misto

17:05 Para Ice hockey, Gruppo B: Canada-Cechia

18:35 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Lettonia-Cina, Italia-Norvegia, Svezia-Canada, Slovacchia-Stati Uniti

20:35 Para Ice hockey, Gruppo B: Slovacchia-Giappone

MERCOLEDÌ 11 MARZO

09:05 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Stati Uniti-Corea, Svezia-Slovacchia, Gran Bretagna-Cina, Lettonia-Norvegia

09:45 Sci di fondo paralimpico, individuale 10 km femminile sitting tecnica classica

10:10 Sci di fondo paralimpico, individuale 10 km maschile sitting tecnica classica

11:05 Sci di fondo paralimpico, individuale 10 km femminile standing tecnica classica

11:35 Sci di fondo paralimpico, individuale 10 km maschile standing tecnica classica

12:25 Sci di fondo paralimpico, individuale 10 km femminile vision impaired tecnica classica

12:55 Sci di fondo paralimpico, individuale 10 km maschile vision impaired tecnica classica

14:35 Curling in carrozzina, doppio misto: finale 3°/4° posto

14:35 Curling in carrozzina, doppio misto: finale 1°/2° posto

20:05 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Slovacchia-Canada, Lettonia-Gran Bretagna, Italia-Svezia

GIOVEDÌ 12 MARZO

09:00 Sci alpino paralimpico, gigante femminile vision impaired (1ª manche)

A seguire Sci alpino paralimpico, gigante femminile standing (1ª manche)

A seguire Sci alpino paralimpico, gigante femminile sitting (1ª manche)

12:30 Sci alpino paralimpico, gigante femminile vision impaired (2ª manche)

A seguire Sci alpino paralimpico, gigante femminile standing (2ª manche)

A seguire Sci alpino paralimpico, gigante femminile sitting (2ª manche)

13:35 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Canada-Corea, Cina-Svezia, Norvegia-Stati Uniti, Italia-Lettonia

14:35 Para Ice hockey, semifinale 5°/8° posto

18:35 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Cina-Slovacchia, Norvegia-Gran Bretagna, Corea-Italia, Canada-Stati Uniti

19:05 Para Ice hockey, semifinale 5°/8° posto

VENERDÌ 13 MARZO

09:00 Sci alpino paralimpico, gigante maschile vision impaired (1ª manche)

A seguire Sci alpino paralimpico, gigante maschile standing (1ª manche)

A seguire Sci alpino paralimpico, gigante maschile sitting (1ª manche)

10:00 Para Biathlon, sprint pursuit femminile sitting (qualificazioni)

10:05 Curling in carrozzina, semifinali squadre miste

10:15 Para Biathlon, sprint pursuit maschile sitting (qualificazioni)

10:35 Para Biathlon, sprint pursuit femminile standing (qualificazioni)

10:50 Para Biathlon, sprint pursuit maschile standing (qualificazioni)

11:05 Para Biathlon, sprint pursuit femminile vision impaired (qualificazioni)

11:20 Para Biathlon, sprint pursuit maschile vision impaired (qualificazioni)

12:30 Sci alpino paralimpico, gigante maschile vision impaired (2ª manche)

A seguire Sci alpino paralimpico, gigante maschile standing (2ª manche)

A seguire Sci alpino paralimpico, gigante maschile sitting (2ª manche)

12:30 Para Biathlon, sprint pursuit femminile sitting (finale)

12:45 Para Biathlon, sprint pursuit maschile sitting (finale)

13:10 Para Biathlon, sprint pursuit femminile standing (finale)

13:25 Para Biathlon, sprint pursuit maschile standing (finale)

13:50 Para Biathlon, sprint pursuit maschile vision impaired (finale)

14:05 Para Biathlon, sprint pursuit femminile vision impaired (finale)

14:35 Para Ice hockey, semifinale

18:35 Curling in carrozzina, squadre miste: finale 3°/4° posto

19:05 Para Ice hockey, semifinale

SABATO 14 MARZO

09:00 Sci alpino paralimpico, slalom femminile vision impaired (1ª manche)

A seguire Sci alpino paralimpico, slalom femminile standing (1ª manche)

A seguire Sci alpino paralimpico, slalom femminile sitting (1ª manche)

10:00 Sci di fondo paralimpico, staffetta 4×2,5 km mista

10:00 Para Snowboard, banked slalom femminile SB-LL2 (1ª manche)

10:22 Para Snowboard, banked slalom maschile SB-UL (1ª manche)

10:44 Para Snowboard, banked slalom maschile SB-LL1 (1ª manche)

11:06 Para Snowboard, banked slalom maschile SB-LL2 (1ª manche)

11:15 Sci di fondo paralimpico, staffetta 4×2,5 km open

11:50 Para Snowboard, banked slalom femminile SB-LL2 (2ª manche)

12:05 Para Ice hockey, finale 7°/8° posto

12:12 Para Snowboard, banked slalom maschile SB-UL (2ª manche)

12:34 Para Snowboard, banked slalom maschile SB-LL1 (2ª manche)

12:56 Para Snowboard, banked slalom maschile SB-LL2 (2ª manche)

13:00 Sci alpino paralimpico, slalom femminile vision impaired (2ª manche)

A seguire Sci alpino paralimpico, slalom femminile standing (2ª manche)

A seguire Sci alpino paralimpico, slalom femminile sitting (2ª manche)

15:05 Curling in carrozzina, squadre miste: finale 1°/2° posto

16:05 Para Ice hockey, finale 5°/6° posto

DOMENICA 15 MARZO

09:00 Sci di fondo paralimpico, individuale 20 km femminile sitting tecnica libera

09:00 Sci alpino paralimpico, slalom maschile vision impaired (1ª manche)

A seguire Sci alpino paralimpico, slalom maschile standing (1ª manche)

A seguire Sci alpino paralimpico, slalom maschile sitting (1ª manche)

09:15 Sci di fondo paralimpico, individuale 20 km maschile sitting tecnica libera

10:20 Sci di fondo paralimpico, individuale 20 km femminile standing tecnica libera

10:30 Sci di fondo paralimpico, individuale 20 km maschile standing tecnica libera

11:45 Sci di fondo paralimpico, individuale 20 km femminile vision impaired tecnica libera

11:55 Sci di fondo paralimpico, individuale 20 km maschile vision impaired tecnica libera

12:00 Sci alpino paralimpico, slalom maschile vision impaired (2ª manche)

A seguire Sci alpino paralimpico, slalom maschile standing (2ª manche)

A seguire Sci alpino paralimpico, slalom maschile sitting (2ª manche)

12:05 Para Ice hockey, finale 3°/4° posto

16:05 Para Ice hockey, finale 1°/2° posto

20:30 Cerimonia di chiusura

PROGRAMMA PARALIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Rai Play Sport 1, 2 e 3.

Diretta Live testuale: OA Sport.