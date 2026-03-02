Milano Cortina 2026ParalimpiadiSport in tvSport Invernali
Calendario Paralimpiadi Milano Cortina 2026: orari giorno per giorno, tv, streaming
Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputeranno da venerdì 6 a domenica 15 marzo: le prime gare del round robin di doppio misto del curling in carrozzina si terranno già da mercoledì 4, mentre le prime medaglie verranno assegnate a partire da sabato 7.
La RAI ha ottenuto l’assegnazione esclusiva dei diritti media per l’Italia, e trasmetterà le gare principali in diretta tv su Rai 2, con eventi in contemporanea e cambi di rete su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming delle immagini trasmesse in chiaro sarà fruibile gratuitamente su Rai Play e Rai Play Sport 1, 2 e 3.
Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 e Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play e Rai Play Sport 1, 2 e 3, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
CALENDARIO PARALIMPIADI MILANO CORTINA 2026
MERCOLEDÌ 4 MARZO
19:05 Curling in carrozzina, round robin doppio misto: Italia-Corea, Giappone-Cina, Gran Bretagna-Estonia, Lettonia-Stati Uniti
GIOVEDÌ 5 MARZO
10:05 Curling in carrozzina, round robin doppio misto: Cina-Lettonia, Estonia-Italia, Giappone-Stati Uniti, Gran Bretagna-Corea
19:05 Curling in carrozzina, round robin doppio misto: Stati Uniti-Estonia, Corea-Giappone, Lettonia-Gran Bretagna, Italia-Cina
VENERDÌ 6 MARZO
09:05 Curling in carrozzina, round robin doppio misto: Giappone-Italia, Gran Bretagna-Stati Uniti, Cina-Corea, Estonia-Lettonia
20:00 Cerimonia d’apertura
SABATO 7 MARZO
09:30 Sci alpino paralimpico, discesa femminile vision impaired
09:35 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Corea-Lettonia, Stati Uniti-Cina, Norvegia-Svezia, Gran Bretagna-Slovacchia
10:00 Para Biathlon, sprint 7,5 km femminile sitting
10:05 Para Ice hockey, Gruppo B: Cechia-Giappone
10:35 Para Biathlon, sprint 7,5 km maschile sitting
10:50 Sci alpino paralimpico, discesa maschile vision impaired
A seguire Sci alpino paralimpico, discesa femminile standing
A seguire Sci alpino paralimpico, discesa femminile sitting
A seguire Sci alpino paralimpico, discesa maschile standing
A seguire Sci alpino paralimpico, discesa maschile sitting
11:00 Para Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (seeding)
11:21 Para Snowboard, SBX maschile SB-UL (seeding)
11:42 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (seeding)
12:00 Para Biathlon, sprint 7,5 km femminile standing
12:03 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (seeding)
12:40 Para Biathlon, sprint 7,5 km maschile standing
13:15 Para Biathlon, sprint 7,5 km femminile vision impaired
13:35 Para Ice hockey, Gruppo A: Cina-Germania
13:50 Para Biathlon, sprint 7,5 km maschile vision impaired
14:35 Curling in carrozzina, round robin doppio misto: Corea-Stati Uniti, Cina-Estonia, Italia-Lettonia, Giappone-Gran Bretagna
17:05 Para Ice hockey, Gruppo A: Stati Uniti-Italia
18:35 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Stati Uniti-Gran Bretagna, Svezia-Corea, Lettonia-Slovacchia, Italia-Canada
20:15 Para Ice hockey, Gruppo B: Canada-Slovacchia
DOMENICA 8 MARZO
09:35 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Italia-Cina, Slovacchia-Norvegia, Canada-Gran Bretagna, Svezia-Lettonia
10:00 Para Biathlon, individuale 12,5 km femminile sitting
10:30 Para Biathlon, individuale 12,5 km maschile sitting
11:00 Para Snowboard, SBX maschile SB-UL (ottavi di finale)
11:00 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (ottavi di finale)
11:00 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (ottavi di finale)
11:00 Para Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (ottavi di finale)
11:33 Para Snowboard, SBX maschile SB-UL (quarti di finale)
11:33 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (quarti di finale)
11:33 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (quarti di finale)
11:33 Para Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (quarti di finale)
12:10 Para Biathlon, individuale 12,5 km femminile standing
12:10 Para Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (semifinali)
12:15 Para Snowboard, SBX maschile SB-UL (semifinali)
12:20 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (semifinali)
12:25 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (semifinali)
12:30 Para Biathlon, individuale 12,5 km maschile standing
12:30 Para Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (small final)
12:32 Para Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (big final)
12:35 Para Snowboard, SBX maschile SB-UL (small final)
12:38 Para Snowboard, SBX maschile SB-UL (big final)
12:41 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (small final)
12:44 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (big final)
12:47 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (small final)
12:49 Para Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (big final)
13:15 Para Biathlon, individuale 12,5 km femminile vision impaired
14:00 Para Biathlon, individuale 12,5 km maschile vision impaired
14:35 Curling in carrozzina, round robin doppio misto: Gran Bretagna-Cina, Lettonia-Corea, Estonia-Giappone, Stati Uniti-Italia
18:35 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Canada-Norvegia, Cina-Corea, Stati Uniti-Italia
LUNEDÌ 9 MARZO
09:30 Sci alpino paralimpico, superG femminile vision impaired
09:35 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Svezia-Stati Uniti, Canada-Lettonia, Slovacchia-Italia, Corea-Gran Bretagna
10:05 Para Ice hockey, Gruppo A: Cina-Italia
10:50 Sci alpino paralimpico, superG maschile vision impaired
A seguire Sci alpino paralimpico, superG femminile standing
A seguire Sci alpino paralimpico, superG femminile sitting
A seguire Sci alpino paralimpico, superG maschile standing
A seguire Sci alpino paralimpico, superG maschile sitting
13:35 Para Ice hockey, Gruppo B: Cechia-Slovacchia
14:35 Curling in carrozzina, round robin doppio misto: Lettonia-Giappone, Italia-Gran Bretagna, Stati Uniti-Cina, Corea-Estonia
17:05 Para Ice hockey, Gruppo A: Germania-Stati Uniti
18:35 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Corea-Slovacchia, Gran Bretagna-Svezia, Stati Uniti-Lettonia, Norvegia-Cina
20:35 Para Ice hockey, Gruppo B: Giappone-Canada
MARTEDÌ 10 MARZO
09:00 Sci alpino paralimpico, combinata femminile vision impaired (superG)
09:35 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Cina-Canada, Corea-Norvegia, Gran Bretagna-Italia
09:45 Sci di fondo paralimpico, sprint femminile vision impaired tecnica classica (qualificazioni)
09:55 Sci di fondo paralimpico, sprint femminile standing tecnica classica (qualificazioni)
10:05 Para Ice hockey, Gruppo A: Italia-Germania
10:10 Sci alpino paralimpico, combinata maschile vision impaired (superG)
A seguire Sci alpino paralimpico, combinata femminile standing (superG)
A seguire Sci alpino paralimpico, combinata femminile sitting (superG)
A seguire Sci alpino paralimpico, combinata maschile standing (superG)
A seguire Sci alpino paralimpico, combinata maschile sitting (superG)
10:25 Sci di fondo paralimpico, sprint femminile sitting tecnica classica (qualificazioni)
10:35 Sci di fondo paralimpico, sprint maschile vision impaired tecnica classica (qualificazioni)
10:55 Sci di fondo paralimpico, sprint maschile standing tecnica classica (qualificazioni)
11:05 Sci di fondo paralimpico, sprint maschile sitting tecnica classica (qualificazioni)
12:15 Sci di fondo paralimpico, sprint femminile sitting tecnica classica (semifinali)
12:26 Sci di fondo paralimpico, sprint maschile sitting tecnica classica (semifinali)
12:37 Sci di fondo paralimpico, sprint femminile standing tecnica classica (semifinali)
12:48 Sci di fondo paralimpico, sprint maschile standing tecnica classica (semifinali)
12:59 Sci di fondo paralimpico, sprint femminile vision impaired tecnica classica (semifinali)
13:00 Sci alpino paralimpico, combinata femminile vision impaired (slalom)
13:10 Sci di fondo paralimpico, sprint maschile vision impaired tecnica classica (semifinali)
13:22 Sci di fondo paralimpico, sprint femminile sitting tecnica classica (finale)
13:29 Sci di fondo paralimpico, sprint maschile sitting tecnica classica (finale)
13:35 Para Ice hockey, Gruppo A: Stati Uniti-Cina
13:38 Sci di fondo paralimpico, sprint femminile standing tecnica classica (finale)
13:45 Sci di fondo paralimpico, sprint maschile standing tecnica classica (finale)
13:50 Sci alpino paralimpico, combinata maschile vision impaired (slalom)
A seguire Sci alpino paralimpico, combinata femminile standing (slalom)
A seguire Sci alpino paralimpico, combinata femminile sitting (slalom)
A seguire Sci alpino paralimpico, combinata maschile standing (slalom)
A seguire Sci alpino paralimpico, combinata maschile sitting (slalom)
13:54 Sci di fondo paralimpico, sprint femminile vision impaired tecnica classica (finale)
14:01 Sci di fondo paralimpico, sprint maschile vision impaired tecnica classica (finale)
14:35 Curling in carrozzina, semifinali doppio misto
17:05 Para Ice hockey, Gruppo B: Canada-Cechia
18:35 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Lettonia-Cina, Italia-Norvegia, Svezia-Canada, Slovacchia-Stati Uniti
20:35 Para Ice hockey, Gruppo B: Slovacchia-Giappone
MERCOLEDÌ 11 MARZO
09:05 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Stati Uniti-Corea, Svezia-Slovacchia, Gran Bretagna-Cina, Lettonia-Norvegia
09:45 Sci di fondo paralimpico, individuale 10 km femminile sitting tecnica classica
10:10 Sci di fondo paralimpico, individuale 10 km maschile sitting tecnica classica
11:05 Sci di fondo paralimpico, individuale 10 km femminile standing tecnica classica
11:35 Sci di fondo paralimpico, individuale 10 km maschile standing tecnica classica
12:25 Sci di fondo paralimpico, individuale 10 km femminile vision impaired tecnica classica
12:55 Sci di fondo paralimpico, individuale 10 km maschile vision impaired tecnica classica
14:35 Curling in carrozzina, doppio misto: finale 3°/4° posto
14:35 Curling in carrozzina, doppio misto: finale 1°/2° posto
20:05 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Slovacchia-Canada, Lettonia-Gran Bretagna, Italia-Svezia
GIOVEDÌ 12 MARZO
09:00 Sci alpino paralimpico, gigante femminile vision impaired (1ª manche)
A seguire Sci alpino paralimpico, gigante femminile standing (1ª manche)
A seguire Sci alpino paralimpico, gigante femminile sitting (1ª manche)
12:30 Sci alpino paralimpico, gigante femminile vision impaired (2ª manche)
A seguire Sci alpino paralimpico, gigante femminile standing (2ª manche)
A seguire Sci alpino paralimpico, gigante femminile sitting (2ª manche)
13:35 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Canada-Corea, Cina-Svezia, Norvegia-Stati Uniti, Italia-Lettonia
14:35 Para Ice hockey, semifinale 5°/8° posto
18:35 Curling in carrozzina, round robin squadre miste: Cina-Slovacchia, Norvegia-Gran Bretagna, Corea-Italia, Canada-Stati Uniti
19:05 Para Ice hockey, semifinale 5°/8° posto
VENERDÌ 13 MARZO
09:00 Sci alpino paralimpico, gigante maschile vision impaired (1ª manche)
A seguire Sci alpino paralimpico, gigante maschile standing (1ª manche)
A seguire Sci alpino paralimpico, gigante maschile sitting (1ª manche)
10:00 Para Biathlon, sprint pursuit femminile sitting (qualificazioni)
10:05 Curling in carrozzina, semifinali squadre miste
10:15 Para Biathlon, sprint pursuit maschile sitting (qualificazioni)
10:35 Para Biathlon, sprint pursuit femminile standing (qualificazioni)
10:50 Para Biathlon, sprint pursuit maschile standing (qualificazioni)
11:05 Para Biathlon, sprint pursuit femminile vision impaired (qualificazioni)
11:20 Para Biathlon, sprint pursuit maschile vision impaired (qualificazioni)
12:30 Sci alpino paralimpico, gigante maschile vision impaired (2ª manche)
A seguire Sci alpino paralimpico, gigante maschile standing (2ª manche)
A seguire Sci alpino paralimpico, gigante maschile sitting (2ª manche)
12:30 Para Biathlon, sprint pursuit femminile sitting (finale)
12:45 Para Biathlon, sprint pursuit maschile sitting (finale)
13:10 Para Biathlon, sprint pursuit femminile standing (finale)
13:25 Para Biathlon, sprint pursuit maschile standing (finale)
13:50 Para Biathlon, sprint pursuit maschile vision impaired (finale)
14:05 Para Biathlon, sprint pursuit femminile vision impaired (finale)
14:35 Para Ice hockey, semifinale
18:35 Curling in carrozzina, squadre miste: finale 3°/4° posto
19:05 Para Ice hockey, semifinale
SABATO 14 MARZO
09:00 Sci alpino paralimpico, slalom femminile vision impaired (1ª manche)
A seguire Sci alpino paralimpico, slalom femminile standing (1ª manche)
A seguire Sci alpino paralimpico, slalom femminile sitting (1ª manche)
10:00 Sci di fondo paralimpico, staffetta 4×2,5 km mista
10:00 Para Snowboard, banked slalom femminile SB-LL2 (1ª manche)
10:22 Para Snowboard, banked slalom maschile SB-UL (1ª manche)
10:44 Para Snowboard, banked slalom maschile SB-LL1 (1ª manche)
11:06 Para Snowboard, banked slalom maschile SB-LL2 (1ª manche)
11:15 Sci di fondo paralimpico, staffetta 4×2,5 km open
11:50 Para Snowboard, banked slalom femminile SB-LL2 (2ª manche)
12:05 Para Ice hockey, finale 7°/8° posto
12:12 Para Snowboard, banked slalom maschile SB-UL (2ª manche)
12:34 Para Snowboard, banked slalom maschile SB-LL1 (2ª manche)
12:56 Para Snowboard, banked slalom maschile SB-LL2 (2ª manche)
13:00 Sci alpino paralimpico, slalom femminile vision impaired (2ª manche)
A seguire Sci alpino paralimpico, slalom femminile standing (2ª manche)
A seguire Sci alpino paralimpico, slalom femminile sitting (2ª manche)
15:05 Curling in carrozzina, squadre miste: finale 1°/2° posto
16:05 Para Ice hockey, finale 5°/6° posto
DOMENICA 15 MARZO
09:00 Sci di fondo paralimpico, individuale 20 km femminile sitting tecnica libera
09:00 Sci alpino paralimpico, slalom maschile vision impaired (1ª manche)
A seguire Sci alpino paralimpico, slalom maschile standing (1ª manche)
A seguire Sci alpino paralimpico, slalom maschile sitting (1ª manche)
09:15 Sci di fondo paralimpico, individuale 20 km maschile sitting tecnica libera
10:20 Sci di fondo paralimpico, individuale 20 km femminile standing tecnica libera
10:30 Sci di fondo paralimpico, individuale 20 km maschile standing tecnica libera
11:45 Sci di fondo paralimpico, individuale 20 km femminile vision impaired tecnica libera
11:55 Sci di fondo paralimpico, individuale 20 km maschile vision impaired tecnica libera
12:00 Sci alpino paralimpico, slalom maschile vision impaired (2ª manche)
A seguire Sci alpino paralimpico, slalom maschile standing (2ª manche)
A seguire Sci alpino paralimpico, slalom maschile sitting (2ª manche)
12:05 Para Ice hockey, finale 3°/4° posto
16:05 Para Ice hockey, finale 1°/2° posto
20:30 Cerimonia di chiusura
PROGRAMMA PARALIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 e Rai Sport HD.
Diretta streaming: Rai Play, Rai Play Sport 1, 2 e 3.
Diretta Live testuale: OA Sport.