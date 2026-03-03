LIVE Italia-Svezia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: subito uno scontro diretto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Svezia valido per la prima giornata di Qualificazioni dei Mondiali di calcio femminile. Le azzurre del commissario tecnico Andrea Soncin devono partire con una vittoria e cercare di indirizzare subito il loro percorso in questo girone composta da Danimarca, Serbia e Svezia, ovviamente.

Il format scelto dalla FIFA è semplice: la prima del girone vola direttamente ai Mondiali di calcio femminile che verranno disputati in Brasile nell’estate del 2027, mentre le altre tre giocheranno i play off per cercare di centrare la qualificazione per la competizione. Soncin potrà contare sulla solidità in difesa di Linari e Salvai e nella qualità di Girelli e Bonansea.

L’Italia non vince contro la Svezia da ormai quasi nove anni, quando le azzurre sconfissero le gialloblu agli Europei del 2017 con il risultato di 3-2: la storia del match non ci aiuta ma il movimento di calcio femminile nella penisola tricolore si sta prendendo lo spazio che merita ed è in continua crescita, serve subito un risultato importante in casa per puntare alla qualificazione.

Il match tra Italia e Svezia inizierà alle 18.15 e verrà disputato allo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Segui l’esordio delle azzurre alle Qualificazioni per i Mondiali del 2027 con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti e forza ragazze!