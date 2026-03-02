Dove vedere in tv Italia-Svezia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming

Sta per cominciare la scalata verso il palcoscenico più prestigioso tra tutti. Domani, martedì 3 marzo, alle ore 18:15 si gioca Italia-Svezia, delicatissimo primo incontro valido per le qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile, in scena in Brasile dal 24 giugno al 27 luglio.

Un esordio importante per le giocatrici del CT Andrea Soncin, pronte a ben figurare davanti al pubblico dello stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria presentandosi al cospetto di una squadra competitiva, con più esperienza sulle spalle. L’obiettivo, neanche a dirlo, è quello di proseguire lo splendido percorso intrapreso in tempi recenti e culminato con l’ottimo Europeo disputato lo scorso anno.

Sono in tutto 27 le calciatrici convocate, tra cui figurano anche le rientranti Emma Severini e Barbara Bonansea, oltre che Angelica Soffia, Benedetta Glionna ed Elisa Polli, motivate a dare un contributo di non poco conto a tutta la squadra. Quello che si consumerà in terra calabra sarà il quinto confronto diretto con la compagine scandinava e il team di Soncin, dove si contano due pareggi e due sconfitte.

La partita tra Italia e Svezia, primo incontro della fase di qualificazione ai Mondiali 2027 di calcio femminile, andrà in scena martedì 3 marzo, con calcio d’inizio alle ore 18:15, allo stadio ‘Oreste Granillo’ di Reggio Calabria. La trasmissione televisiva sarà curata da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

ITALIA-SVEZIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027

Martedì 3 marzo

Ore 18:15 Italia vs Svezia allo stadio ‘Oreste Granillo’ di Reggio Calabria – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA ITALIA-SVEZIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport