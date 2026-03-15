Sledge hockey, la medaglia d’oro va agli Stati Uniti che stendono il Canada

L’ultima medaglia d’oro dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 va agli Stati Uniti. Il torneo di sledge hockey oggi, infatti, aveva in programma la Finale per la medaglia d’oro tra Stati Uniti e Canada, esattamente come avvenuto per i Giochi Olimpici conclusi qualche settimana fa.

Andiamo a vedere, quindi, come sono andate le cose nell’atto conclusivo disputato alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena.

STATI UNITI – CANADA 6-2

Gli Stati Uniti passano subito a condurre nel punteggio grazie alla rete di Wallace dopo 8:35 minuti di gioco. Il Canada si riporta subito in partita con Hickey che, al 16:45 realizza la rete dell’1-1. Si passa al secondo periodo e gli statunitensi tornano in vantaggio con la rete del 2-1 messa a segno da Beasley al 21:25. La partita prosegue con Wallace di nuovo a segno per gli Stati Uniti per la rete del 3-1 al 24:52.

La finale passa al terzo periodo e gli Stati Uniti calano il poker con il solito Wallace che centra il 4-1 al 31:42. Il Canada reagisce e prova a tornare in partita con Hickey che realizza il 4-2 al 32:05. Gli Stati Uniti non ci stanno e vanno a segno per il 5-2 al 41:20 con Farmer, quindi 9 secondi dopo arriva anche il 6-2 di Roybal che chiude i conti.