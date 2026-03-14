Sledge hockey, Italia quinta alle Paralimpiadi: Germania battuta con le doppiette di Landeros e Rosa

L’Italia ha concluso al quinto posto il torneo di sledge hockey che ha animato le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sconfiggendo la Germania per 5-2 nel match che metteva in palio il piazzamento all’Arena Santa Giulia nel capoluogo lombardo. La manifestazione si è conclusa con il sorriso per gli azzurri, che possono ritenersi soddisfatti per il cammino intrapreso negli ultimi dieci giorni e per il buon gioco offerto al proprio pubblico.

La nostra Nazionale è andata sotto nel punteggio in seguito al gol siglato da Bernhard Hering nel primo tempo, ma hanno poi prontamente reagito nella seconda frazione, pareggiando i conti con la stoccata di Christoph Depaoli e poi rispondendo con la rete di Nikko Landeros alla marcatura di Bernhard Hering.

Punteggio di 2-2 all’ultimo intervallo, poi nel terzo parziale i padroni di casa si sono letteralmente scatenati e sono andati a prendersi la quinta piazza con grande carattere agonistico. Una rete di Nikko Landeros e poi una bellissima doppietta di Gianluigi Rosa hanno chiuso i conti in favore degli azzurri. Domenica 15 marzo si disputeranno i match per le medaglie: Cina-Cechia per il bronzo alle ore 12.05 e USA-Canada per l’oro alle ore 16.05.