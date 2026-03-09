Sledge hockey, Italia ancora sconfitta alle Paralimpiadi. La Cina batte nettamente gli azzurri

Seconda partita del Gruppo A e seconda sconfitta per la nazionale italiana di sledge hockey alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo il difficile esordio contro gli Stati Uniti d’America, gli azzurri non sono riusciti a conquistare la prima vittoria nella rassegna a cinque cerchi nonostante un ottimo avvio. Troppa la superiorità della Cina che si è imposta con il punteggio di 11-1.

Dopo 10′ minuti molto equilibrati sono stati gli asiatici ad aprire le marcature con la rete realizzata da Jintao Tian (12′). Gli italiani però reagiscono subito e trovano il pareggio al 13′ con Nikko Landeros. Nel secondo tempo però emerge tutta la forza della squadra cinese che in 40″ infila due reti grazie a Qui e Wang (19′). Dopo pochi minuti tocca ancora a Tian realizzare la seconda e la terza marcatura della sua partita che valgono il 5-1 dopo 23′.

Il gap tra le due squadre si allarga ancora di più nel finale di frazione, con le reti di Wang (24′) e di Shen (26′). Nella terza frazione i cinesi toccano quota 10 reti realizzandone altre tre in 3′ con Wang, Song ed ancora Wang. Nel finale c’è spazio anche per l’11-1 firmato da Li (44′).