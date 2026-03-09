Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos oggi, ATP Indian Wells 2026: orario, tv, programma, streaming

Jannik Sinner tornerà in campo quest’oggi, lunedì 9 marzo, per affrontare una sfida diversa dal solito. L’azzurro sarà al via del tabellone di doppio del Masters1000 di Indian Wells. Dopo aver staccato ieri il pass per gli ottavi di finale in singolare, Sinner ha deciso di giocare anche in coppia con un altro tennista, in maniera tale da trarre giovamento dal punto di vista tecnico di questo particolare format.

Il tennista italiano farà squadra con l’americano Reilly Opelka. Non si tratta di una prima volta. I due si conoscono bene e in passato hanno già dimostrato di poter essere competitivi insieme. Il ricordo è al 2021, quando il pusterese e l’altissimo statunitense conquistarono il titolo ad Atlanta, lasciando intravedere un’intesa sorprendentemente efficace.

Il sorteggio però non è stato benevolo. I due affronteranno i numeri uno del seeding, lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos, coppia tra le più solide del circuito. I due specialisti arrivano in California con risultati importanti alle spalle: semifinali agli Australian Open e finale a Dallas nel 2026, oltre alla partecipazione alle ultime ATP Finals.

La partita tra Jannik Sinner/Reilly Opelka e Marcel Granollers/Horacio Zeballos, valida per il primo turno del tabellone di doppio del Masters1000 di Indian Wells 2026, sarà la seconda prevista sul campo-4 e lo schedule inizierà a partire dalle 19:00 italiane. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport Tennis (203) o a Sky Sport Arena (204) a seconda delle esigenze di palinsesto; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

SINNER/OPELKA-GRANOLLERS/ZEBALLOS ATP INDIAN WELLS 2026

Lunedì 9 marzo (orari italiani)

STADIUM 4 – Inizio alle ore 19:00

1. [13] Karolina Muchova (CZE) vs Antonia Ruzic (CRO)

Non prima delle 20:30

2. [1] Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) vs [WC] Reilly Opelka (USA) / Jannik Sinner (ITA)

A seguire

3. [22] Elise Mertens (BEL) vs [12] Belinda Bencic (SUI)

A seguire

4. Ashlyn Krueger (USA) vs [9] Elina Svitolina (UKR)

Non prima delle 01:00 di martedì 10 marzo

5. [6] Hugo Nys (MON) / Edouard Roger-Vasselin (FRA) vs Karen Khachanov / Andrey Rublev

PROGRAMMA SINNER/OPELKA-GRANOLLERS/ZEBALLOS ATP INDIAN WELLS 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Arena (204) a seconda delle esigenze di palinsesto

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport