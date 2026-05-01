Sinner-Fils non si vedrà su TV8 oggi: orari, canali, streaming e ipotesi per la finale

È il giorno delle semifinali per il tabellone di singolare maschile del torneo ATP di Madrid, secondo Masters 1000 stagionale sulla terra. Nel primo dei due incontri, orario di inizio previsto alle 16:00, Jannik Sinner, numero uno del mondo, affronta il francese Arthur Fils, testa di serie numero 21.

Il vincente sfiderà nella finale di domenica colui che avrà la meglio nel match serale tra il belga Alexander Blockx e il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero due. Sinner dovrà ulteriormente elevare il livello della sua prestazione contro un rivale in costante ascesa che è reduce da una serie di nove vittorie consecutive.

L’incontro odierno non sarà trasmesso in diretta su TV8. La scelta sulla trasmissione in chiaro di eventi di rilievo nazionale che prevedono la presenza degli atleti azzurri, in attesa dell’entrata in vigore della nuova legge, rientra al momento nella piena discrezionalità delle emittenti. Ad ora, anche la trasmissione della finale non è prevista, ma non possono essere esclusi cambi di palinsesto in vista dell’eventuale match di domenica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Fils, prima semifinale del Masters 1000 di Madrid. L’incontro andrà in scena non prima delle ore 16:00 e verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 17:55 e Sky Sport Tennis (203); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA ATP MADRID 2026 OGGI

Venerdì 1 maggio

MANOLO SANTANA STADIUM – Inizio alle ore 13.30

Laura Siegemund GER / Vera Zvonareva RUS vs Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS

Jannik Sinner ITA vs Arthur Fils FRA (Non prima 16:00) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 17:55, Sky Sport Tennis (203)

Alexander Blockx BEL vs Alexander Zverev GER (Non prima 20:00)

Aleksandra Krunic SRB / Kristina Mladenovic FRA vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA (Non prima 21:00)

PROGRAMMA SINNER-FILS: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) fino alle 17:55 e Sky Sport Tennis (203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.