Come cambia il tabellone di Sinner con le eliminazioni di Shelton e Mensik. Il cammino resta disseminato di trappole

Inizia a delinearsi il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Sul cemento della California, la parte bassa del tabellone di singolare ha emesso i propri verdetti e Jannik Sinner ha centrato l’obiettivo. Il n. 2 del mondo si è imposto piuttosto nettamente contro il canadese Denis Shapovalov (6-3 6-2) e nel prossimo round ci sarà un rivale da prendere con le molle.

Sarà il brasiliano Joao Fonseca a incrociare l’azzurro, confortato dalla prestazione eccellente contro lo statunitense Tommy Paul. Una partita impegnativa per Jannik, al cospetto di un tennista di grande talento e senza nulla da perdere. Una parte del main draw che ha perso due potenziali avversari per Sinner, ovvero l’americano Ben Shelton e il ceco Jakub Mensik, sconfitti rispettivamente da Learner Tien e da Alejandro Davidovich Fokina.

Per questo, se il pusterese dovesse prevalere contro il sudamericano, affronterebbe il vincente tra Tien e Davidovich Fokina. Un cammino che, quindi, resta impegnativo pur con le eliminazioni citate. In semifinale, uno tra Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime e Arthur Fils potrebbe essere il rivale, col canadese e il francese che si sfideranno negli ottavi e il vincitore giocherà contro uno tra Zverev e l’altro statunitense Frances Tiafoe.

Nell’atto finale, poi, ci si aspetta il “boss del videogioco”, Carlos Alcaraz. Le alternative all’asso iberico potrebbero essere il serbo Novak Djokovic o il redivivo britannico Jack Draper, campione in carica. Meno “quotati” il padrone di casa Taylor Fritz e l’australiano Alex de Minaur.

Riepilogando schematicamente:

TABELLONE JANNIK SINNER INDIAN WELLS 2026

Ottavi di finale – Joao Fonseca

Quarti di finale – Learner Tien / Alejandro Davidovich Fokina

Semifinale – Alexander Zverev / Felix Auger-Aliassime / Arthur Fils / Frances Tiafoe

Finale – Carlos Alcaraz / Novak Djokovic/ Jack Draper / Taylor Fritz/ Alex de Minaur