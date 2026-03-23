Tennis
Il possibile distacco di Sinner da Alcaraz dopo Miami: l’ipotesi minima e massima
L’eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz nel terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami apre scenari interessanti nella corsa al numero 1 nel ranking mondiale, se non nell’immediato, almeno in prospettiva, con Jannik Sinner che potrebbe anche operare il sorpasso a metà aprile dopo il torneo di Montecarlo.
Il vantaggio dello spagnolo lunedì 16 marzo era di 2150 punti: a Miami non potrà ancora esserci il sorpasso in vetta alla classifica, ma l’iberico, che lo scorso anno perse all’esordio in Florida, scarterà 10 punti, mentre con l’eliminazione al terzo turno ne ha incamerati 50.
Sinner, al momento, essendo a sua volta approdato al terzo turno, risulta separato virtualmente da Alcaraz da 2140 punti. Qualora Sinner dovesse uscire ai sedicesimi, allora questo resterà il gap da colmare, ma già con il passaggio agli ottavi il divario scenderebbe a 2090 punti.
L’approdo ai quarti di finale consentirebbe a Sinner di portarsi a -1990 dall’iberico: scendere sotto i 2000 punti di ritardo vorrebbe dire poter operare il sorpasso in vetta già a Montecarlo. L’azzurro, però, potrebbe avvicinarsi anche molto di più: con l’approdo in semifinale il ritardo dell’azzurro calerebbe a -1790 punti.
La conquista dell’ultimo atto da parte dell’italiano, invece, gli consentirebbe di portarsi a -1540 punti, infine vincendo il torneo Sinner si porterebbe a -1190 punti, ripartendo poi così virtualmente da -190 punti a Montecarlo, dove Alcaraz scarterà i 1000 punti della vittoria del 2025.
RANKING ATP UFFICIALE 16 MARZO
1 Carlos Alcaraz 13550
2 Jannik Sinner 11400 (-2150)
DISTACCO MASSIMO TRA ALCARAZ E SINNER
1 Carlos Alcaraz 13590
2 Jannik Sinner 11450 (-2140)
DISTACCO MINIMO TRA ALCARAZ E SINNER
1 Carlos Alcaraz 13590
2 Jannik Sinner 12400 (-1190)