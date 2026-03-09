Paul Seixas è il futuro del ciclismo. La UAE Emirates è già sulle tracce del talento francese

Tadej Pogacar non è stato l’unico grande protagonista della ventesima edizione delle Strade Bianche 2026. Il fuoriclasse sloveno ha dominato la corsa alzando per la quarta volta in carriera il trofeo in Piazza del Campo ma il corridore della UAE Team Emirates XRG non è stato l’unico a stupire i tanti appassionati. C’è infatti un nuovo volto pronto ad entrare a pieno regime nei grandi protagonisti della stagione: Paul Seixas.

Il francese classe 2006, dopo aver ottenuto le prime due vittorie in carriera all’inizio del 2026, si è superato anche nella corsa toscana, chiusa al secondo posto dietro a Pogacar, con il quale ha addirittura messo in piedi un inseguimento sul Monte Sante Marie. Il transalpino ha impressionato per la sua condotta di gara e per la sua incredibile condizione fisica.

Siamo dinanzi ad un corridore che può solo migliorare nel corso degli anni ed è indubbiamente destinato ad un grande futuro. Se ne è accorta anche il UAE Team Emirates XRG che vorrebbe avere dalla sua parte il talento francese. Il contratto con la sua attuale squadra, Decathlon CMA CGM, scadrà infatti nel 2027 ed il team emiratino sembra aver messo gli occhi addosso a Seixas per assicurarsi le sue prestazioni in futuro.

Questo è almeno quello che risulta dalle ultime voci di corridoio, riportate però anche dalla testata belga Het Laatste Nieuws. Il francese aveva firmato un contratto da neo professionista che indubbiamente avrà bisogno di rinnovamenti. L’agente di Seixas sembrerebbe però aver stoppato le trattative con la Decathlon, confermando le ultime sensazioni. Sarebbe un colpo incredibile per la UAE, che può già vantare un roaster di primissimo livello.