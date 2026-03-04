Nuovo appuntamento con Bike Today, il format dedicato all’attualità del ciclismo internazionale. Ospite della puntata è Gian Luca Giardini, con cui analizziamo un calendario sempre più precoce: marzo è appena iniziato ma la stagione è già entrata nel vivo e gli spunti non mancano. Si parte da Remco Evenepoel, protagonista di un avvio di stagione tra alti e bassi con la Red Bull Bora-Hansgrohe, per poi passare al talento emergente Isaac del Toro, che sembra già irresistibile nelle prime corse dell’anno. Spazio anche ai primi assaggi di pavé con Mathieu van der Poel, mentre il grande ciclismo si prepara al debutto stagionale di due fenomeni assoluti come Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Non manca uno sguardo al nuovo che avanza, con il talento francese Paul Seixas, e ai segnali incoraggianti che arrivano dall’Italia del ciclismo: 🚴 Jonathan Milan continua a dimostrarsi uno dei velocisti più forti al mondo 🚴 Matteo Trentin e Luca Mozzato si mettono in evidenza nelle classiche belghe 🚴 Antonio Tiberi lascia intravedere prospettive molto interessanti Un’analisi completa sull’inizio della stagione e sui protagonisti che potrebbero dominare il ciclismo mondiale nel 2026. #Ciclismo #BikeToday #Cycling #RemcoEvenepoel #MathieuVanDerPoel #TadejPogacar #JonasVingegaard #JonathanMilan #IsaacDelToro #AntonioTiberi #ClassicheDelNord #Ciclismo2026 #ProCycling #WorldTour #CyclingNews