Italiani scatenati nelle corse minori di ciclismo! Fioccano le vittorie tra Popolarissima, Istria Tour e Giro di Rodi!

La domenica del grande ciclismo ha proposto le ultime tappe della Parigi-Nizza (dominio del danese Jonas Vingegaard nella generale, frazione conclusiva al francese Lenny Martinez) e della Tirreno-Adriatico (maglia azzurra al messicano Isaac Del Toro, mentre Jonathan Milan ha trionfato in volata sul traguardo di San Benedetto del Tronto), ma nel panorama internazionale pedale non c’è stato spazio soltanto per i due eventi di livello World Tour. L’Italia ha brillato nelle corse minori in giro per il mondo, conquistando ben tre vittorie.

Matteo Scalco ha conquistato la terza tappa e la classifica generale del Tour of Rhodes (corsa in Grecia di livello 2.2), brillando in una frazione con partenza e arrivo a Kremasti, che proponeva tre salite (4,1 km al 4,4% di pendenza media, 4,5 all’8% e 2,3 km al 6,7%), l’ultima a diciotto chilometri dal traguardo. Il 21enne veneto, in forza alla XDS Astana Development (la formazione sviluppo della compagine World Tour), si è imposto con un vantaggio di 59 secondi sull’irlandese Adam Rafferty (Hagens Berman Jayco) e sul colombiano Juan Felipe Rodriguez. In classifica generale ha prevalso con 1’05” su Rafferty e 1’14” su Rodriguez, conquistando le sue prime gioie tra i professionisti.

Alessio Magagnotti ha conquistato il suo primo successo tra i professionisti, imponendosi in volata nella terza e ultima tappa dell’Istrian Tour (evento di livello 2.2 che si è disputato in Croazia nel corso di questo fine settimana). Il 19enne trentino della Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies (la squadra Development del sodalizio World Tour) ha avuto la meglio allo sprint sul traguardo di Umago (dopo 125 km vallonati), battendo in maniera nitida lo statunitense Scott McGill (Modern Adventure Pro Cycling) e il belga Matteo Vandern Wijngaert (UAE Team Emirates Gen Z).

Davide Persico ha vinto la 109ma edizione della Popolarissima di Treviso (evento di livello 1.2, 174 km su percorso completamente pianeggiante), imponendosi in terra veneta per la seconda volta dopo la stoccata di tre anni fa. Il 24enne bergamasco della MBH Bank CSB Telecom Fort si è affermato in volata, riuscendo a battere Thomas Capra (Bahrain Victorious Development) e lo spagnolo Manuel Penalver (Team Polti VisitMalta), dopo che la bella azione promossa da Uderzo (Solme Olmo), Amosov (Ucraina Cycling Team) e D’Aiuto (General Store Essegibi F.lli Curia) è stata ripresa a sette chilometri dal traguardo.