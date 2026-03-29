Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Cormons-Gemona del Friuli in tv: orari, percorso, favoriti. Duello decisivo sul Monte Stella

Siamo giunti al momento della verità; non esistono ulteriori prove d’appello. La Settimana Internazionale Coppi e Bartali, competizione inserita nella Coppa Italia delle Regioni si chiude con la quinta ed ultima tappa, la Cormons-Gemona del Friuli di 165,5 km. Si decide il corridore che iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro.

Una corsa caratterizzata dall’assoluto equilibrio decide in extremis il vincitore di un’edizione contraddistinta dal cambio di scenario: dai tradizionali paesaggi della Romagna ad un tour itinerante tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. I diversi corridori raccolti in pochi secondi rappresentano la garanzia di una corsa che diventerà rovente sulla salita finale.

Dove vedere in tv la Settimana Internazionale Coppi&Bartali? La quinta tappa della corsa non sarà visibile in diretta tv. RaiSport HD proporrà la trasmissione in differita dalle ore 18:00 alle 18:45. Il canale YouTube Lega Ciclismo Professionistico proporrà la sintesi differita dalle ore 16:00. OA Sport vi offrirà, come sempre, la diretta live testuale della frazione, per non perdersi nulla.

PERCORSO TAPPA DI OGGI SETTIMANA COPPI E BARTALI

Una tappa caratterizzata da un percorso prevalentemente pianeggiante prevede il doppio passaggio sulla salita del Monte Stella, prima categoria di 4,6 km con pendenza media dell’8,7%. La seconda scalata terminerà quando mancheranno solo diciassette chilometri alla conclusione e potrebbe rappresentare il trampolino di lancio per chi vuole provare a centrare la vittoria.

FAVORITI

Risulta abbastanza difficile sbilanciarsi in sede di pronostico quando, ad una sola frazione dalla conclusione, la classifica è talmente compatta da poter prevedere qualsiasi tipo di soluzione. Sembra però probabile che il francese Axel Laurance della INEOS Grenadiers, leader della classifica generale, e lo svizzero Mauro Schmid del Team Jayco AlUla e Diego Ulissi della XDS Astana Team possano rappresentare i candidati più autorevoli per la vittoria finale.

PROGRAMMA QUINTA TAPPA SETTIMANA COPPI E BARTALI 2026

Domenica 29 marzo – Quinta tappa Cormons-Gemona del Friuli (165,5 km)

Orario di partenza: ore 11:05

Orario di arrivo stimato: ore 15:00 circa

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING SETTIMANA COPPI E BARTALI 2026

Diretta tv: non prevista. Differita RaiSport HD

Diretta streaming: non prevista. Differita Lega Ciclismo Professionistico (canale YouTube)

Diretta Live testuale: OA Sport