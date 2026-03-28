Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Ponte di Piave-Valdobbiadene in tv: orari, percorso, favoriti. Finale mosso ed imprevedibile

Ci avviamo alla conclusione della 41esima edizione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, corsa a tappe valida per la Coppa Italia delle Regioni 2026. Nella giornata di ieri è stato Tommaso Doti a centrare il successo e Mauro Schmid si è guadagnato la leadership della generale. Oggi, 28 marzo, andrà in scena la quarta e penultima frazione.

Sarà una giornata fondamentale per le ambizioni di classifica dei big con un percorso che si infiamma nel finale seppur senza particolari difficoltà altimetriche. La classifica generale, a due frazioni dalla fine, è ancora tutta da scrivere con ben quattro corridori racchiusi in quattro secondi. Per puntare al successo nella corsa italiana bisognerà non perdere terreno oggi e fare la differenza nei tratti più duri.

Come vedere in tv la Settimana Internazionale Coppi e Bartali? Non è prevista diretta tv. Rai Sport HD trasmetterà in differita la corsa a partire dalle 16.45. La diretta streaming sarà disponibile sul canale YouTube Lega Ciclismo Professionistico. OA Sport vi fornirà come sempre la diretta live testuale della tappa per non perdere neanche un aggiornamento.

PROGRAMMA

Sabato 28 marzo

Quarta tappa Ponte di Piave-Valdobbiadene (159.6 km)

Orario di partenza: 11.45

Orario di arrivo stimato: 16.00

PERCORSO

Partenza da Ponte di Piave ed arrivo a Valdobbiadene dopo 159.6 chilometri. Primi 100 chilometri quasi tutti pianeggiante, tranne lo strappo di Asolo, ma poi si inizierà a salire verso San Michele di Feletto (1,5 km al 5,1% di pendenza media). Da qui si affrontano le salite di Rolle (2.2 km al 3,2% di pendenza media) e quella di Combai (3.1 km al 5% di pendenza media) prima dell’entrata nel circuito finale. L’ultima asperità sarà la salita di San Pietro di Barozza (2 km al 4,6% di pendenza media) prima dell’arrivo leggermente in su.

FAVORITI

Difficile prevedere un vincitore in questa settimana imprevedibile di Coppi&Bartali. I favoriti potrebbero controllarsi e poi dare vita ad una volata ristretta a Valdobbiadene. Mauro Schimd vorrebbe blindare la generale ma Tommaso Doti e soprattutto Diego Ulissi faranno di tutto per opporsi.

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA SETTIMANA COPPI&BARTALI 2026

Diretta tv: non prevista. Differita su Rai Sport HD dalle 16.45

Diretta streaming: Lega Ciclismo Professionistico (canale YouTube, differita)

Diretta Live testuale: OA Sport