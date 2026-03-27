Semifinali senza storia a Miami: Gauff e Sabalenka conquistano la finale con due prove di forza

Il torneo WTA di Miami torna in campo per le semifinali, tra l’altro, del tabellone di singolare. Saranno la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, e l’americana Coco Gauff, testa di serie numero quattro, a sfidarsi nella finale di domani dopo aver vinto in maniera molto netta i rispettivi incontri.

Continua inarrestabile la marcia dell’unica rappresentante a stelle e strisce ancora in tabellone. Nella prima semifinale del torneo WTA di Miami la statunitense Coco Gauff, testa di serie numero 4, annichilisce la ceca Karolina Muchova, tredicesima favorita del tabellone, 6-1 6-1 in un’ora e trenta minuti.

La ceca parte bene e strappa il servizio alla rivale nel gioco di apertura. La quarta favorita del tabellone replica con l’immediato 1-1 alla seconda opportunità e, al termine di un gioco interminabile, timbra il 2-1. La statunitense, una volta acquisito il vantaggio, non guarda più indietro, continua a spingere e inanella altri quattro game per chiudere il parziale di apertura sul 6-1.

L’americana inizia la seconda partita a spron battuto, vogliosa di chiudere nel più breve tempo possibile e centra in pieno il suo obiettivo. La numero quattro del ranking opera il break in apertura, salva due palle dell’immediato 1-1 e scappa sul 3-0 quando strappa nuovamente la battuta all’avversaria per involarsi verso il comodo 6-1 finale.

Nella rivincita della recente finale di Indian Wells Aryna Sabalenka conquista il secondo successo consecutivo in quella che rappresenta la rivalità più calda del momento. La numero uno del mondo piega la kazaka Elena Rybakina, terza favorita del tabellone, 6-4 6-3 in un’ora e venti minuti. La bielorussa tenta l’allungo con il break del 3-1, ma la sua rivale non cede, replica con l’immediato 3-2 e impatta sul 3-3. Il parziale si decide così in volata. Sabalenka difende agevolmente il turno di battuta del 5-4 e sfrutta la prima palla set per firmare il break del decisivo 6-4.

Nel secondo parziale la bielorussa sfrutta la quarta possibilità per operare il break del 2-0 dopo un game molto combattuto, continua a spingere e vola sul 4-0. Rybakina tenta la reazione d’orgoglio, recupera uno dei due servizi persi e accorcia sul 4-2. Sabalenka non concede però altre possibilità alla rivale e chiude 6-3 al secondo match point.