Tiafoe incensa Sinner: “Uno dei colpitori migliori della storia. Ti fa sembrare il campo più piccolo”

“Jannik Sinner è uno dei migliori colpitori della storia. È un giocatore straordinario”. Parole e musica di Frances Tiafoe. Non uno qualsiasi. Il tennista statunitense ha spiegato in questo modo il suo pensiero sull’altoatesino subito dopo che lo stesso gli aveva rifilato in campo un sonoro 6-2 6-2 nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami (Florida, Stati Uniti). All’Hard Rock Stadium il nativo di Hyattsville, nel Maryland, ha vissuto 72 minuti di gioco davvero complicati, ammettendo la superiorità del numero 2 del mondo.

Il vincitore di Indian Wells, ancora in lizza per completare il Sunshine Double in caso di successo a Miami, ha davvero impressionato Tiafoe che, in conferenza stampa, ha usato parole davvero importanti per descrivere l’altoatesino: “È uno dei migliori colpitori che il tennis abbia mai visto. Non ci sono molti altri modi per descriverlo, è un giocatore straordinario. Io non ero al massimo delle mie condizioni, ma non ci sono scuse. Mi ha messo sempre in situazioni difficili. Non l’ho mai messo sotto pressione. Attacca alla grande e aver subìto un break all’inizio di ogni parziale mi ha stroncato”.

Lo statunitense prosegue nella sua analisi sul nostro portacolori: “Cosa mi colpisce di Jannik? Riesce sempre a ripetere la stessa cosa più volte. Colpisce la palla in maniera pulita e profonda, poi si muove benissimo. Non solo, lo fa una volta dopo l’altra. Ha migliorato anche molto il servizio. Ora batte forte e con la sua agilità ti fa sembrare il campo molto più piccolo. Ti senti sempre sotto pressione quando giochi contro di lui. Ti mette alla prova in ogni punto. Giocare contro Sinner è una sfida”.

Per concludere il numero 20 del mondo, classe 1998, racconta il suo momento: “Direi che il mio inizio di stagione è partito comunque con il piede giusto. Cosa mi manca? Migliorare in queste partite. Ho giocato contro avversari nella top5 o top10 e, nel complesso, non ho espresso il mio miglior tennis. Ad ogni modo sono contento del mio percorso”.