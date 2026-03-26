Taylor Fritz rinuncia al Masters 1000 di Montecarlo: l’americano afflitto da problemi al ginocchio

Il Masters 1000 di Montecarlo 2026 dovrà fare a meno di uno dei protagonisti più attesi. Taylor Fritz ha infatti deciso di rinunciare al primo 1000 della stagione sulla terra battuta a causa dei persistenti problemi al ginocchio, un fastidio che lo accompagna ormai da tempo e che lo ha spinto a fermarsi per evitare complicazioni.

La decisione arriva a pochi giorni dalla sua eliminazione agli ottavi del Miami Open, dove era stato sconfitto da Jiri Lehecka. Più che il risultato, però, a pesare è stata la necessità di gestire al meglio una condizione fisica non ottimale, soprattutto in vista della lunga e impegnativa stagione sul rosso.

Per l’americano, attualmente tra i primi dieci del ranking mondiale, si tratta di uno stop significativo anche alla luce dei buoni risultati ottenuti proprio nel Principato negli ultimi anni, con una semifinale raggiunta nel 2023 e i quarti di finale nel 2022. Tuttavia, la priorità resta il recupero completo, con l’obiettivo di presentarsi nelle migliori condizioni ai prossimi appuntamenti europei: al momento, il suo rientro è previsto per il torneo di Monaco di Baviera.

L’assenza di Fritz si inserisce in un quadro già privo di alcuni nomi statunitensi di rilievo, come Ben Shelton, che non era inizialmente presente nella lista dei partecipanti. Montecarlo, del resto, è storicamente un torneo particolare nel calendario: non essendo obbligatorio, viene talvolta sacrificato da diversi giocatori, specialmente da chi preferisce posticipare l’ingresso nella stagione su terra o gestire con attenzione il recupero dopo il “Sunshine Double”.

In questo caso, però, la scelta di Fritz è dettata esclusivamente da motivi fisici, ben più che da considerazioni tecniche legate alla superficie. Una pausa ora può rivelarsi fondamentale per evitare ricadute e affrontare con maggiore continuità i tornei successivi.