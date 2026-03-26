Quando gioca Sinner la semifinale a Miami? Avversario e doppia ipotesi di orario

Jannik Sinner è approdato alle semifinali dell’ATP di Miami dopo aver sconfitto l’americano Frances Tiafoe in un’ora e 12 minuti di gioco col punteggio di 6-2 6-2. Una prestazione molto convincente del tennista italiano, uscito piuttosto rinfrancato dal campo dell’Hard Rock Stadium, avendo trovato le sue soluzioni da fondo e dando seguito ai miglioramenti al servizio.

Ora il n.2 del mondo sarà atteso dall’impegno in semifinale, previsto venerdì 27 marzo e quindi senza possibilità di tirare il fiato. Nel prossimo turno ci sarà il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev e l’argentino Francisco Cerundolo. Jannik è in vantaggio nei precedenti con entrambi: 7-4 col teutonico e 4-2 col sudamericano

QUANDO GIOCA SINNER LA SEMIFINALE A MIAMI?

Ci sono due ipotesi negli orari di gioco in cui vedremo in azione Sinner. L’azzurro potrebbe giocare alle 13.00 locali, le 18.00 italiane di venerdì 27 marzo, oppure alle 19:00 locali, ovvero le 00:00 italiane di sabato 28 marzo. Ricordiamo che attualmente tra Roma e Miami le ore di fuso sono 5.

PROGRAMMA SINNER IN SEMIFINALE A MIAMI

Venerdì 27 marzo (orari italiani)

Ore 18.00 oppure 00:00 (mercoledì 28 marzo) Jannik Sinner (Italia) vs Alexander Zverev (Germania)/Francisco Cerundolo (Argentina) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

DOVE VEDERE SINNER IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta testuale: OA Sport