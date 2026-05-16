Gauff-Svitolina oggi, WTA Roma 2026: orario finale, tv, programma, streaming

Siamo al momento del gran ballo finale. Il torneo WTA di Roma designa la vincitrice dell’edizione 2026. Nella finale degli Internazionali d’Italia femminili Coco Gauff, testa di serie numero 3, affronta Elina Svitolina, settima favorita del seeding capitolino. Il match, terzo in programma sul Campo Centrale, non inizierà prima delle 17:00.

L’americana, il cui miglior risultato stagionale è la finale di Miami, ha guadagnato il pass per la sfida decisiva grazie al successo ottenuto in due set sulla romena Sorana Cirstea, grande sorpresa del torneo, e spera di poter scrivere un finale diverso da quello della scorsa edizione.

L’ucraina, a caccia del primo titolo stagionale, ha superato alla distanza la polacca Iga Swiatek e ha così centrato la sua terza finale sulla terra capitolina. Il bilancio dei precedenti premia 3-2 Elina Svitolina che ha vinto al terzo set l’ultimo confronto, la semifinale del torneo WTA di Dubai.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Gauff-Svitolina, valevole per la finale del WTA 1000 di Roma. Il match verrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis (in chiaro) e su Sky Sport Tennis (203); in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW. Non è prevista la Diretta Live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GAUFF-SVITOLINA WTA ROMA 2026

Sabato 16 maggio

Campo centrale-Dalle 13:00

Simone Bolell / Andrea Vavassori (ITA, 7) vs Christian Harrison/Neal Skupski (USA/GBR, 4)

Non prima delle 15:00

Jannik Sinner (ITA, 1) vs Daniil Medvedev (7) 6-2 5-7 4-2 A-40

Non prima delle 17:00

Coco Gauff (USA, 3) vs Elina Svitolina (UKR, 7)

PROGRAMMA GAUFF-SVITOLINA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis (212)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

Diretta Live testuale: non prevista