Jannik Sinner: “Io penso sempre a migliorare il mio tennis. Tiferò per la Nazionale”

Jannik Sinner ha conquistato in maniera autorevole l’accesso alle semifinali del Masters1000, grazie al successo contro l’americano Frances Tiafoe per 6-2 6-2. Una prestazione convincente dell’altoatesino, che ha messo in mostra un tennis di alto livello, non dando modo al suo avversario di entrare mai in partita. Per questo motivo, ci sono stati anche i complimenti di Tiafoe.

“Sapevo che lui aveva avuto partite molto dure, lunghe, quindi ho cercato di essere abbastanza fisico dall’inizio e di partire molto bene. Dal punto di vista mentale è positivo, ed essere leggermente più aggressivo con il servizio mi ha aiutato. Oggi ho sentito di servire molto bene, soprattutto nei momenti importanti. Abbiamo avuto un game molto duro sul 3-2, che è stato molto importante nel secondo set, quindi sono contento della prestazione di oggi“, ha raccontato in conferenza stampa.

Sul lavoro per accrescere il proprio rendimento: “Sto cercando di continuare a migliorare. Penso che sia la cosa più importante, è per questo che mi alleno, non solo per colpire palle. Cerco di capire cosa funziona meglio. Abbiamo ottenuto buoni risultati con certi colpi, su altri dobbiamo migliorare leggermente. Adesso si va sulla terra, sarà un po’ diverso, il modo di giocare a tennis è diverso e anche fisicamente devi essere pronto a competere. Penso che quello che sto facendo sia positivo, cerco di diventare un buon giocatore e, al di là dei risultati, provo a sentirmi ogni giorno meglio quando vado in campo. Deve sempre esserci una ragione dietro a tutto, non fare le cose solo per farle“.

In vista della semifinale, ci sarà uno tra Alexander Zverev e Francisco Cerundolo: “Sì, due giocatori diversi, con qualità differenti. Cerchiamo di capire qual è il miglior piano partita, di essere nella miglior forma possibile domani e vediamo come va. Sarà sicuramente dura, ma allo stesso tempo sono felice di giocare la semifinale qui. È un torneo importante prima di andare sulla terra e speriamo in una buona partita“.

E sul match della Nazionale italiana di calcio: “Sì, la guarderò, è per questo che dobbiamo sbrigarci un po’. Vediamo cosa succede. Abbiamo una mentalità positiva, speriamo in una buona partita e sappiamo cosa c’è in palio. Farò il tifo“.