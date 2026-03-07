Sci di fondo, Gabriele Matli fuori dalla top ten nella 10 km tc dei Mondiali U23

Proseguono i Mondiali Under 23 2026 di sci di fondo, in corso a Lillehammer, in Norvegia: in casa Italia nella 10 km in tecnica classica Gabriele Matli è dodicesimo tra gli uomini, mentre Beatrice Laurent è ventunesima tra le donne.

Nella gara maschile si impone il finlandese Niko Anttola, vincitore con il crono di 24’23″0, davanti al norvegese Casper Grindhagen, d’argento a 30″8, ed allo svedese Anton Grahn, di bronzo a 39″2. Il migliore degli azzurrini è Gabriele Matli, dodicesimo con un ritardo di 59″4, mentre Davide Ghio è ventunesimo a 1’34″. Andrea Zorzi chiude 33° a 2’03″7, infine Teo Galli si classifica in cinquantesima piazza.

Nella prova femminile il titolo iridato di categoria va alla norvegese Eva Ingebritsen, che svetta in 28’43″2, con ben 32″8 di margine nei confronti della svizzera Marina Kälin, seconda, mentre la francese Leonie Perry si colloca in terza piazza. Tra le azzurrine Beatrice Laurent è ventunesima con un distacco di 2’30″9, mentre Ylvie Folie è 25ma a 2’53″, infine trentunesimo posto per Marit Folie e 35° per Virginia Cena.