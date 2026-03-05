Sci di fondo: Keck e Mackie vincono le mass start ai Mondiali Under 23. Davide Ghio sfiora la medaglia

Si sono concluse da poco le gare odierne dei Mondiali Under 23 di sci di fondo in corso di svolgimento a Lillehammer, in Norvegia. Nella seconda parte di quanto dedicato alle 20 km mass start a tecnica libera l’Italia a lungo insegue una, forse pure due medaglie, ma rimane ai piedi del podio. Ma andiamo con ordine.

In campo maschile una volata di ben dieci uomini vede prevalere il tedesco Elias Keck in 43’32″5, che beffa così il russo iscritto in quota neutrale Savelii Korostelev, che ha tentato le sue carte per finire la questione prima dello sprint senza riuscirci. 3 i decimi di ritardo, 6 quelli del canadese Xavier McKeever.

Davide Ghio rimane di pochissimo fuori dal podio, trovandosi a 8 decimi in una classifica così corta che vede anche Gabriele Matli, altro grande protagonista della gara odierna, nono a 1″6. 18° posto per Davide Negroni a 38″3 e 33° per Andrea Zorzi a 2’15″3.

In campo femminile, invece, prevale la canadese Alison Mackie, che proveniva dalle Olimpiadi di Milano Cortina, in una volata a tre nella quale precede, con il tempo di 49’41”, la norvegese Eva Ingebrigtsen di 7 decimi e la francese Leonie Perry di 1″1.

Decima posizione a 25″2 per Beatrice Laurent, prima delle italiane, poi terminano abbastanza vicine Ylvie Folie e Virginia Cena, 25a e 26a a 1’26″2 e 1’42″7 rispettivamente. La quarta delle azzurre, Nadine Laurent, termina al 34° posto con un ritardo di 3 minuti esatti.