Sci di fondo, Davide Graz esce in semifinale nella sprint tl di Lahti. Vince sempre Klaebo

La sprint maschile in tecnica libera di Lahti, in Finlandia, sede della nona tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, vede la doppietta norvegese, con Johannes Hoesflot Klaebo che precede Lars Heggen, mentre completa il podio il transalpino Jules Chappaz. In casa Italia esce in semifinale Davide Graz, 12°, mentre si fermano ai quarti di finale Federico Pellegrino, 13°, Martino Carollo, 17°, e Michael Hellweger, 29°.

In finale si impone il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che dopo aver vinto le qualificazioni si impone in tutti i turni e vince nell’ultimo atto in 2’49″84, precedendo il connazionale Lars Heggen, secondo a 0″42, mentre per il gradino più basso del podio il transalpino Jules Chappaz, terzo a 1″77, brucia l’elvetico Janik Riebli, quarto a 1″84. Quinto l’altro norvegese Filip Skari, a 2″33, infine è sesto ed ultimo l’altro svizzero Valerio Grond, che aveva superato come lucky loser sia i quarti che le semifinali, a 5″27.

In precedenza, in semifinale l’unico azzurro superstite dopo i quarti di finale, Davide Graz, chiude al sesto ed ultimo posto nella prima semifinale e, avendo il pettorale numero 21, termina 12° assoluto. Nei quarti di finale accade di tutto: Federico Pellegrino viene clamorosamente eliminato, chiudendo terzo nella seconda serie con un crono troppo alto per il ripescaggio, e termina 13°.

Nella terza batteria, invece, fioccano i provvedimenti disciplinari: lo svedese Marcus Grate, che aveva superato il turno, viene squalificato per seconda ammonizione, mentre ricevono il primo cartellino lo statunitense Gus Schumacher, lo svizzero Valerio Grond e l’azzurro Davide Graz, ma l’italiano, che era arrivato quinto, grazie alla squalifica dello svedese diventa quarto e passa il turno come secondo lucky loser.

Nella quarta serie Micheal Hellweger, che era stato secondo, passando in semifinale, viene penalizzato, retrocesso all’ultimo posto ed eliminato, terminando 29°, infine nell’ultima serie Martino Carollo giunge quarto e si classifica al 17° posto assoluto.