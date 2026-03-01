Seguici su
Sci di fondoSport Invernali

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Klaebo domina, Pellegrino a un nonnulla dal 3° posto

Johannes Hoesflot Klaebo
Johannes Hoesflot Klaebo / LaPresse

Sono 27 le gare individuali inserite nel calendario della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci di fondo, alle quali andrà aggiunto il Tour de Ski: lo start è arrivato venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre i titoli verranno assegnati domenica 22 marzo 2026 a Lake Placid, negli Stati Uniti.

Rispetto all’annata sportiva 2024-2025 torneranno a disputarsi la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen, mentre in casa Italia andranno in scena tutto il Tour de Ski, con la manifestazione che si snoderà tra Dobbiaco e Val di Fiemme, ed i Giochi Olimpici a febbraio 2026.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026

  1. Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia) 1781
  2. Harald Oestberg Amundsen (Norvegia) 1269
  3. Mattis Stenshagen (Norvegia) 1008
  4. Federico Pellegrino (Italia) 998
  5. Lars Heggen (Norvegia) 968
  6. Gus Schumacher (Stati Uniti) 828
  7. Edvin Anger (Svezia) 828
  8. Elia Barp (Italia) 774
  9. Andreas Fjorden Ree (Norvegia) 771
  10. Emil Iversen (Norvegia) 766

CLASSIFICA DISTANCE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026

  1. Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia) 836
  2. Harald Oestberg Amundsen (Norvegia) 786
  3. Martin Loewstroem Nyenget (Norvegia) 680
  4. Andreas Fjorden Ree (Norvegia) 633
  5. Mattis Stenshagen (Norvegia) 631
  6. Elia Barp (Italia) 529
  7. Emil Iversen (Norvegia) 526
  8. Mika Vermeulen (Austria) 440
  9. Hugo Lapalus (Francia) 376
  10. Arsi Ruuskanen (Finlandia) 408

CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026

  1. Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia) 645
  2. Oskar Opstad Vike (Norvegia) 460
  3. Lars Heggen (Norvegia) 457
  4. Federico Pellegrino (Italia) 388
  5. Ansgar Evensen (Norvegia) 360
  6. Even Northug (Norvegia) 360
  7. Ben Ogden (Stati Uniti) 348
  8. Erik Valnes (Norvegia) 333
  9. Simone Mocellini (Italia) 324
  10. Lauri Vuorinen (Finlandia) 310
