Sci di fondo, la staffetta mista dell’Italia è di bronzo ai Mondiali Juniores

L’Italia conquista la medaglia di bronzo nella staffetta mista che chiude i Mondiali Juniores 2026 di sci di fondo, andati in scena a Lillehammer, in Norvegia: Marco Pinzani, Caterina Milani, Daniel Pedranzini e Vanessa Cagnati vengono battuti soltanto dalla Norvegia e della Francia.

Il titolo si assegna in volata: i padroni di casa della Norvegia riescono a spuntarla, tagliando il traguardo in 49’46″8, beffando al fotofinish la Francia, battuta per soli 0″3. Gradino più basso del podio per l’Italia, che chiude con un ritardo di 16″1 dalla vetta, mentre è quarta la Svizzera, con la Svezia quinta.

Marco Pinzani, Caterina Milani, Daniel Pedranzini e Vanessa Cagnati conquistano la quarta medaglia della rassegna iridata di categoria, dopo il bronzo di Federico Pozzi nella sprint e gli argenti di Pinzani e Pedranzini, rispettivamente nella 20 km mass start in tecnica libera e nella 10 km in tecnica classica.