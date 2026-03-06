Sci di fondoSport Invernali
Sci di fondo, Daniel Pedranzini è argento nella 10 km tc ai Mondiali junior
Ai Mondiali junior 2026 di sci di fondo, in corso a Lillehammer, in Norvegia, Daniel Pedranzini conquista la medaglia d’argento nella 10 km in tecnica classica con partenze ad intervalli: è il terzo podio azzurro dopo Federico Pozzi nella sprint e Marco Pinzani nella mass start.
L’oro iridato di categoria va al padrone di casa norvegese Leopold Strand, vittorioso con il crono di 23’33″7, andando a precedere l’azzurrino, classe 2007, valtellinese della Valdisotto, alla piazza d’onore con un ritardo di 29″6 dal vincitore odierno.
Gradino più basso del podio per un altro padrone di casa norvegese, Torjus Magnus Harbo, che accusa 32″2 dal compagno di squadra e si ferma a 2″6 dall’argento di Daniel Pedranzini. Quarta posizione per il francese Gaspard Cottaz, che precede l’altro norvegese Jonas Skogstad, quinto, ed il tedesco Felix Bollwein, sesto.
In casa Italia si registra anche l’ottima prestazione di Marco Pinzani, settimo con un distacco di 52″1 dalla testa, mentre Federico Pozzi si classifica undicesimo con un ritardo di 1’00″6 dalla vetta, infine chiude 25° Niccolò Bianchi, staccato di 1’33″.