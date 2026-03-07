Sci di fondo: a Lahti Pellegrino bene in qualificazione, sette azzurri avanti tra uomini e donne

In archivio le qualificazioni della sprint a tecnica libera di Lahti, in Finlandia, che segna un mese di marzo dal sapore di vicinanza al termine della Coppa del Mondo di sci di fondo. Risultati di buon livello in casa Italia, ma andiamo a vedere i dettagli di quanto visto nella primissima mattina nella città che si trova non lontano da Helsinki.

Prime ad andare sulla neve le donne, con il tris svedese a fare la parte del leone rispetto a tutto quanto con Jonna Sundling, Linn Svahn e Johanna Hagstroem ai primi tre posti. Sundling, in particolare, guida con 3’02″90 e un vantaggio di 2″34 su Svahn e 4″26 su Hagstroem. Quarta l’andorrana Gina del Rio a 5″85 proprio davanti a Jessie Diggins, con l’americana che paga 6″14. Sesta la tedesca Coletta Rydzek a 6222, poi la canadese Liliane Gagnon a 6″56, la norvegese Julie Myhre a 6″66, la svizzera Nadine Faehndrich a 6″83 e l’altra norge Kristine Stavaas Skistad a 7″13.

Sono tre le azzurre che passano alla fase a eliminazione diretta: Iris de Martin Pinter, 15a a 9″16, Nicole Monsorno, 18a a 9″83, e Caterina Ganz, 28a con grande recupero nella seconda parte, a 11″35. Fuori Federica Cassol, 32a a 11″55.

Per quel che riguarda il capitolo uomini, invece, ci pensa Johannes Hoesflot Klaebo a dettare legge in 2’42″32: per lui un vantaggio di 1″02 sul francese Lucas Chanavat e di 1″98 su un ottimo Federico Pellegrino, la cui forma è rimasta anche dopo le Olimpiadi (e per ovvie ragioni, con la Coppa del Mondo di mezzo). Il quarto posto è dell’altro transalpino Jules Chappaz a 2″35, poi c’è lo svizzero Valerio Grond a 2″69. Sesto il norvegese Harald Oestberg Amundsen a 2″81, settimo lo spagnolo Jaume Pueyo a 3″10, ottavo l’americano Gus Schumacher a 3″32 e nono un grande Michael Hellweger, molto bravo a terminare a 3″52 e piazzarsi davanti al tedesco Jan Stoelben, decimo a 3″64.

Convince anche Martino Carollo, che chiude 13° a 3″77 da Klaebo, e si qualifica anche Davide Graz, 21° a 5″34. Restano fuori di pochissimo gli altri due azzurri impegnati: 32° a 6″87 Elia Barp, 34° a 6″89 Simone Mocellini.