Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Sci di fondoSci NordicoSport Invernali

Sci di fondo, ‘la cattedrale’ di Lahti pronta ad accogliere le fondiste e… l’ottavo Mondiale!

Pubblicato

59 minuti fa

il

Per approfondire:
Astrid Oeyre Slind
Slind / La Presse

Da un appuntamento pre-Mondiale all’altro, seppur con un orizzonte più ampio. La quart’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-26 di sci di fondo si terrà a Lahti, in Finlandia. Se Falun, dove si è gareggiato nei giorni scorsi, è deputata a organizzare la manifestazione iridata 2027, la città finlandese sarà invece teatro di quella 2029.

Al riguardo, va sottolineato come la località finnica abbia già ospitato la bellezza di 7 edizioni dei Mondiali (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017)! Non sorprende che la stazione sciistica situata un centinaio di km a nord della capitale Helsinki abbia mandato in scena 73 gare individuali femminili di primo livello. Il 7-8 marzo 2026 si terranno una Sprint e una 10 km Interval Start, la prima a skating e la seconda in alternato.

L’Italia femminile ha toccato la doppia cifra in termini di podi sulle nevi finlandesi. Vero che gran parte di essi sono concentrati fra il 1991 e il 2004 (talvolta con due atlete nelle prime tre nella medesima gara!), tuttavia anche l’ultima generazione azzurra veramente competitiva ha saputo farsi valere, seppur ormai tre lustri orsono.

LAHTI FEMMINILE – TUTTI I PODI ITALIANI

1991 – 15 km TL – 2^ DI CENTA Manuela
1992 – 30 km TC – 1^ BELMONDO Stefania
1993 – 5 km TL – 2^ DI CENTA Manuela, 3^ BELMONDO Stefania
1994 – 30 km TL – 1^ DI CENTA Manuela, 3^ BELMONDO Stefania
1996 – 10 km TL – 1^ DI CENTA Manuela, 2^ BELMONDO Stefania
1997 – 15 km TC – 3^ BELMONDO Stefania
1998 – 15 km TL – 1^ BELMONDO Stefania
2002 – 10 km TL – 2^ BELMONDO Stefania
2003 – 10 km TL – 1^ PARUZZI Gabriella
2004 – Sprint TL – 2^ PARUZZI Gabriella
2004 – Sprint TC – 2^ PARUZZI Gabriella
2009 – Sprint TL – 2^ FOLLIS Arianna
2011 – Skiathlon – 3^ FOLLIS Arianna

LAHTI FEMMINILE – I RISULTATI DEL 2025

Sprint TL
1) Rydzek – 2) Skistad – 3) Fähndrich

Team Sprint TL
1) Germania – 2) Svezia – 3) Svizzera

50 km TC Mass Start
1) Johaug – 2) Slind – 3) Andersson

LAHTI FEMMINILE
I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Sprint TL (Ultimo decennio)
2016 : 1) Falla – 2) Diggins – 3) Weng H.
2017 {WCH} : 1) Falla – 2) Diggins – 3) Randall
2018 : 1) Falla – 2) Nilsson – 3) Falk
2019 : 1) Falla – 2) Caldwell – 3) Dahlqvist
2022 : 1) Sundling – 2) Ribom – 3) Dahlqvist
2024 : 1) Skistad – 2) Rydzek – 3) Dahlqvist
2025 : 1) Rydzek – 2) Skistad – 3) Fähndrich

10 km Interval Start TL (Precedenti significativi)
2013 : 1) Kowalczyk – 2) Bjørgen – 3) Weng H.
2015 : 1) Bjørgen – 2) Weng H. – 3) Kalla
2017 {WCH} : 1) Bjørgen – 2) Kalla – 3) Jacobsen
2018 : 1) Pärmäkoski – 2) Nepryaeva – 3) Bjørgen
2020 : 1) Johaug – 2) Andersson – 3) Pärmäkoski
2022 : 1) Johaug – 2) Nepryaeva – 3) Pärmäkoski

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità