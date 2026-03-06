Sci di fondo, ‘la cattedrale’ di Lahti pronta ad accogliere le fondiste e… l’ottavo Mondiale!

Da un appuntamento pre-Mondiale all’altro, seppur con un orizzonte più ampio. La quart’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-26 di sci di fondo si terrà a Lahti, in Finlandia. Se Falun, dove si è gareggiato nei giorni scorsi, è deputata a organizzare la manifestazione iridata 2027, la città finlandese sarà invece teatro di quella 2029.

Al riguardo, va sottolineato come la località finnica abbia già ospitato la bellezza di 7 edizioni dei Mondiali (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017)! Non sorprende che la stazione sciistica situata un centinaio di km a nord della capitale Helsinki abbia mandato in scena 73 gare individuali femminili di primo livello. Il 7-8 marzo 2026 si terranno una Sprint e una 10 km Interval Start, la prima a skating e la seconda in alternato.

L’Italia femminile ha toccato la doppia cifra in termini di podi sulle nevi finlandesi. Vero che gran parte di essi sono concentrati fra il 1991 e il 2004 (talvolta con due atlete nelle prime tre nella medesima gara!), tuttavia anche l’ultima generazione azzurra veramente competitiva ha saputo farsi valere, seppur ormai tre lustri orsono.

LAHTI FEMMINILE – TUTTI I PODI ITALIANI

1991 – 15 km TL – 2^ DI CENTA Manuela

1992 – 30 km TC – 1^ BELMONDO Stefania

1993 – 5 km TL – 2^ DI CENTA Manuela, 3^ BELMONDO Stefania

1994 – 30 km TL – 1^ DI CENTA Manuela, 3^ BELMONDO Stefania

1996 – 10 km TL – 1^ DI CENTA Manuela, 2^ BELMONDO Stefania

1997 – 15 km TC – 3^ BELMONDO Stefania

1998 – 15 km TL – 1^ BELMONDO Stefania

2002 – 10 km TL – 2^ BELMONDO Stefania

2003 – 10 km TL – 1^ PARUZZI Gabriella

2004 – Sprint TL – 2^ PARUZZI Gabriella

2004 – Sprint TC – 2^ PARUZZI Gabriella

2009 – Sprint TL – 2^ FOLLIS Arianna

2011 – Skiathlon – 3^ FOLLIS Arianna

LAHTI FEMMINILE – I RISULTATI DEL 2025

Sprint TL

1) Rydzek – 2) Skistad – 3) Fähndrich

Team Sprint TL

1) Germania – 2) Svezia – 3) Svizzera

50 km TC Mass Start

1) Johaug – 2) Slind – 3) Andersson

LAHTI FEMMINILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Sprint TL (Ultimo decennio)

2016 : 1) Falla – 2) Diggins – 3) Weng H.

2017 {WCH} : 1) Falla – 2) Diggins – 3) Randall

2018 : 1) Falla – 2) Nilsson – 3) Falk

2019 : 1) Falla – 2) Caldwell – 3) Dahlqvist

2022 : 1) Sundling – 2) Ribom – 3) Dahlqvist

2024 : 1) Skistad – 2) Rydzek – 3) Dahlqvist

2025 : 1) Rydzek – 2) Skistad – 3) Fähndrich

10 km Interval Start TL (Precedenti significativi)

2013 : 1) Kowalczyk – 2) Bjørgen – 3) Weng H.

2015 : 1) Bjørgen – 2) Weng H. – 3) Kalla

2017 {WCH} : 1) Bjørgen – 2) Kalla – 3) Jacobsen

2018 : 1) Pärmäkoski – 2) Nepryaeva – 3) Bjørgen

2020 : 1) Johaug – 2) Andersson – 3) Pärmäkoski

2022 : 1) Johaug – 2) Nepryaeva – 3) Pärmäkoski