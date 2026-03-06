Sci di fondoSci NordicoSport Invernali
Sci di fondo, ‘la cattedrale’ di Lahti pronta ad accogliere le fondiste e… l’ottavo Mondiale!
Da un appuntamento pre-Mondiale all’altro, seppur con un orizzonte più ampio. La quart’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-26 di sci di fondo si terrà a Lahti, in Finlandia. Se Falun, dove si è gareggiato nei giorni scorsi, è deputata a organizzare la manifestazione iridata 2027, la città finlandese sarà invece teatro di quella 2029.
Al riguardo, va sottolineato come la località finnica abbia già ospitato la bellezza di 7 edizioni dei Mondiali (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017)! Non sorprende che la stazione sciistica situata un centinaio di km a nord della capitale Helsinki abbia mandato in scena 73 gare individuali femminili di primo livello. Il 7-8 marzo 2026 si terranno una Sprint e una 10 km Interval Start, la prima a skating e la seconda in alternato.
L’Italia femminile ha toccato la doppia cifra in termini di podi sulle nevi finlandesi. Vero che gran parte di essi sono concentrati fra il 1991 e il 2004 (talvolta con due atlete nelle prime tre nella medesima gara!), tuttavia anche l’ultima generazione azzurra veramente competitiva ha saputo farsi valere, seppur ormai tre lustri orsono.
LAHTI FEMMINILE – TUTTI I PODI ITALIANI
1991 – 15 km TL – 2^ DI CENTA Manuela
1992 – 30 km TC – 1^ BELMONDO Stefania
1993 – 5 km TL – 2^ DI CENTA Manuela, 3^ BELMONDO Stefania
1994 – 30 km TL – 1^ DI CENTA Manuela, 3^ BELMONDO Stefania
1996 – 10 km TL – 1^ DI CENTA Manuela, 2^ BELMONDO Stefania
1997 – 15 km TC – 3^ BELMONDO Stefania
1998 – 15 km TL – 1^ BELMONDO Stefania
2002 – 10 km TL – 2^ BELMONDO Stefania
2003 – 10 km TL – 1^ PARUZZI Gabriella
2004 – Sprint TL – 2^ PARUZZI Gabriella
2004 – Sprint TC – 2^ PARUZZI Gabriella
2009 – Sprint TL – 2^ FOLLIS Arianna
2011 – Skiathlon – 3^ FOLLIS Arianna
LAHTI FEMMINILE – I RISULTATI DEL 2025
Sprint TL
1) Rydzek – 2) Skistad – 3) Fähndrich
Team Sprint TL
1) Germania – 2) Svezia – 3) Svizzera
50 km TC Mass Start
1) Johaug – 2) Slind – 3) Andersson
LAHTI FEMMINILE
I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI
Sprint TL (Ultimo decennio)
2016 : 1) Falla – 2) Diggins – 3) Weng H.
2017 {WCH} : 1) Falla – 2) Diggins – 3) Randall
2018 : 1) Falla – 2) Nilsson – 3) Falk
2019 : 1) Falla – 2) Caldwell – 3) Dahlqvist
2022 : 1) Sundling – 2) Ribom – 3) Dahlqvist
2024 : 1) Skistad – 2) Rydzek – 3) Dahlqvist
2025 : 1) Rydzek – 2) Skistad – 3) Fähndrich
10 km Interval Start TL (Precedenti significativi)
2013 : 1) Kowalczyk – 2) Bjørgen – 3) Weng H.
2015 : 1) Bjørgen – 2) Weng H. – 3) Kalla
2017 {WCH} : 1) Bjørgen – 2) Kalla – 3) Jacobsen
2018 : 1) Pärmäkoski – 2) Nepryaeva – 3) Bjørgen
2020 : 1) Johaug – 2) Andersson – 3) Pärmäkoski
2022 : 1) Johaug – 2) Nepryaeva – 3) Pärmäkoski