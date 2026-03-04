Sci di fondo: Marco Pinzani d’argento ai Mondiali junior nella 20 km mass start

Nuova medaglia per l’Italia ai Mondiali junior di sci di fondo in corso di svolgimento a Lillehammer, Norvegia. La conquista Marco Pinzani nella 20 km a tecnica libera con partenza di massa, nella quale si classifica a 1″8 dal vincitore, il norvegese Emil August Longva.

Il tutto in una gara che avrebbe potuto vedere due azzurri a medaglia, considerato che nella fuga decisiva si è trovato anche Daniel Pedranzini, poi quarto a 3″5 dal vincitore e alle spalle del finlandese Anton Kenppi (+3″2). Buona performance anche per Federico Risatti, 15° a 1’25″7, mentre Federico Pozzi chiude 26° a 2’18″5.

Tra le donne, invece, finiscono per giocarsi in titolo in due, e a prevalere è la norvegese Julie Sand-Hanssen in 52’31″6: precede di otto decimi la tedesca Luisa Dahlke. Terza a 6″1 l’austriaca Heidi Bucher, che s’impone allo sprint sulla canadese Ruby Serrouya e sull’altra norge Iselin Bjervig Drivenes per il gradino più basso del podio.

Per l’Italia 15° posto a 34″7 di Vanessa Cagnati, la migliore delle azzurre. Finisce al 25°, invece, Caterina Milani, con un ritardo di 1’52″4, mentre è al 40° Claire Frutaz a 3’59”. Ben 11 fondiste sulle 75 in gara non hanno terminato la competizione. Domani le corrispondenti gare a livello Under 23.