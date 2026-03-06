Sci di fondo, le nevi del ‘Tempio’ di Lahti sono amiche dei fondisti azzurri

La Coppa del Mondo 2025-26 di sci di fondo resta nel Nord Europa, seppur abbandonando momentaneamente la Scandinavia per trasferirsi nella limitrofa Finlandia. Il weekend del 7-8 marzo vedrà gli atleti impegnati a Lahti, uno dei contesti più utilizzati e meglio conosciuti dal massimo circuito, che qui è di casa.

Curiosamente, si passa da un appuntamento pre-Mondiale all’altro. Se Falun – dove si sono disputate due competizioni nei giorni scorsi – organizzerà la manifestazione iridata 2027, Lahti sarà il palcoscenico di quella del 2029. Addirittura, fra tre anni assisteremo all’ottava edizione su queste nevi dopo quelle del 1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001 e 2017.

Sono complessivamente 80 le gare individuali maschili di primo livello disputatesi nella località raggiungibile in meno di due ore dal centro della capitale Helsinki. Il 7-8 marzo 2026 si terranno una Sprint e una 10 km Interval Start, la prima a skating e la seconda in alternato.

Alla luce dell’enorme storia di Lahti, non sorprende come l’Italia abbia raccolto tantissime soddisfazioni. Sono nevi amiche, queste, perchè foriere di risultati eclatanti anche in tempi recenti, nonché di occasionali (ma legittimi) exploit.

LAHTI MASCHILE – TUTTI I PODI ITALIANI

1982 – 50 km TL – 3° DE ZOLT Maurilio

1986 – 15 km TL – 3° VANZETTA Giorgio

1987 – 30 km TL – 3° WALDER Albert

1991 – 30 km TL – 3° POLVARA Gianfranco

2000 – Sprint TL – 1° ZORZI Cristian, 3° FAUNER Silvio

2000 – 30 km TC mass start – 2° MAJ Fabio

2001 {WCH} – Sprint TL – 2° ZORZI Cristan

2003 – 15 km TL – 3° PILLER COTTRER Pietro

2005 – 15 km TL – 3° MORIGGL Thomas

2009 – 15 km TL – 2° PILLER COTTRER Pietro

2015 – 10 km TC – 1° DE FABIANI Francesco

2017 {WCH} – Sprint TL – 1° PELLEGRINO Federico

2018 – Sprint TL – 1° PELLEGRINO Federico

2019 – Sprint TL – 2° PELLEGRINO Federico

2025 – Sprint TL – 3° PELLEGRINO Federico

LAHTI MASCHILE – I RISULTATI DEL 2025

Sprint TL

1) Klæbo – 2) Chappaz – 3) Pellegrino

Team Sprint TL

1) Norvegia – 2) Svizzera – 3) Francia

50 km TC Mass Start

1) Klæbo – 2) Nyenget – 3) Krüger

LAHTI MASCHILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Sprint TL (Ultimo decennio)

2016 : 1) Iversen – 2) Krogh – 3) Northug P.

2017 {WCH} : 1) Pellegrino – 2) Ustiugov – 3) Klæbo

2018 : 1) Pellegrino – 2) Retivykh – 3) Klæbo

2019 : 1) Klæbo – 2) Pellegrino – 3) Krogh

2022 : 1) Klæbo – 2) Chanavat – 3) Skar

2024 : 1) Klæbo – 2) Chanavat – 3) Grond

2025 : 1) Klæbo – 2) Chappaz – 3) Pellegrino

10 km Interval Start TL

Nessun precedente. Anzi, a Lahti non si sono mai tenute gare maschili sulla distanza dei 10 km, in nessuna tecnica. Quanto accadrà domenica 8 marzo, sarà dunque – nel suo piccolo – una “prima assoluta”.