Sci di fondo, le nevi del ‘Tempio’ di Lahti sono amiche dei fondisti azzurri
La Coppa del Mondo 2025-26 di sci di fondo resta nel Nord Europa, seppur abbandonando momentaneamente la Scandinavia per trasferirsi nella limitrofa Finlandia. Il weekend del 7-8 marzo vedrà gli atleti impegnati a Lahti, uno dei contesti più utilizzati e meglio conosciuti dal massimo circuito, che qui è di casa.
Curiosamente, si passa da un appuntamento pre-Mondiale all’altro. Se Falun – dove si sono disputate due competizioni nei giorni scorsi – organizzerà la manifestazione iridata 2027, Lahti sarà il palcoscenico di quella del 2029. Addirittura, fra tre anni assisteremo all’ottava edizione su queste nevi dopo quelle del 1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001 e 2017.
Sono complessivamente 80 le gare individuali maschili di primo livello disputatesi nella località raggiungibile in meno di due ore dal centro della capitale Helsinki. Il 7-8 marzo 2026 si terranno una Sprint e una 10 km Interval Start, la prima a skating e la seconda in alternato.
Alla luce dell’enorme storia di Lahti, non sorprende come l’Italia abbia raccolto tantissime soddisfazioni. Sono nevi amiche, queste, perchè foriere di risultati eclatanti anche in tempi recenti, nonché di occasionali (ma legittimi) exploit.
LAHTI MASCHILE – TUTTI I PODI ITALIANI
1982 – 50 km TL – 3° DE ZOLT Maurilio
1986 – 15 km TL – 3° VANZETTA Giorgio
1987 – 30 km TL – 3° WALDER Albert
1991 – 30 km TL – 3° POLVARA Gianfranco
2000 – Sprint TL – 1° ZORZI Cristian, 3° FAUNER Silvio
2000 – 30 km TC mass start – 2° MAJ Fabio
2001 {WCH} – Sprint TL – 2° ZORZI Cristan
2003 – 15 km TL – 3° PILLER COTTRER Pietro
2005 – 15 km TL – 3° MORIGGL Thomas
2009 – 15 km TL – 2° PILLER COTTRER Pietro
2015 – 10 km TC – 1° DE FABIANI Francesco
2017 {WCH} – Sprint TL – 1° PELLEGRINO Federico
2018 – Sprint TL – 1° PELLEGRINO Federico
2019 – Sprint TL – 2° PELLEGRINO Federico
2025 – Sprint TL – 3° PELLEGRINO Federico
LAHTI MASCHILE – I RISULTATI DEL 2025
Sprint TL
1) Klæbo – 2) Chappaz – 3) Pellegrino
Team Sprint TL
1) Norvegia – 2) Svizzera – 3) Francia
50 km TC Mass Start
1) Klæbo – 2) Nyenget – 3) Krüger
LAHTI MASCHILE
I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI
Sprint TL (Ultimo decennio)
2016 : 1) Iversen – 2) Krogh – 3) Northug P.
2017 {WCH} : 1) Pellegrino – 2) Ustiugov – 3) Klæbo
2018 : 1) Pellegrino – 2) Retivykh – 3) Klæbo
2019 : 1) Klæbo – 2) Pellegrino – 3) Krogh
2022 : 1) Klæbo – 2) Chanavat – 3) Skar
2024 : 1) Klæbo – 2) Chanavat – 3) Grond
2025 : 1) Klæbo – 2) Chappaz – 3) Pellegrino
10 km Interval Start TL
Nessun precedente. Anzi, a Lahti non si sono mai tenute gare maschili sulla distanza dei 10 km, in nessuna tecnica. Quanto accadrà domenica 8 marzo, sarà dunque – nel suo piccolo – una “prima assoluta”.