Sci di fondo, per Klæbo comincia la “Missione GOAT”. Mancano sei vittorie per superare Bjørgen in Coppa del Mondo

La fase finale della stagione 2025-26 sarà caratterizzata dalla possibilità di assistere al cambio della guardia al vertice della classifica di successi individuali nei circuiti di Coppa del Mondo delle discipline olimpiche invernali, attualmente capitanata dalla fondista norvegese Marit Bjørgen, issatasi a quota 114.

Sono due i fuoriclasse in grado di superare la fenomenale scandinava, in quella che va considerata una vera e propria sfida tra titani. Bjørgen, apparentemente irraggiungibile solo qualche anno orsono, è invece stata quasi raggiunta dal connazionale Johannes Høsflot Klæbo, a sua volta appartenente all’ambito di sci fondo, e dalla statunitense Mikaela Shiffrin, stella dello sci alpino.

Klæbo, a oggi, è a 109 vittorie. Shiffrin ne ha invece assommata una di meno (108). Alla luce del calendario, è evidente come JHK potrebbe compiere il sorpasso già entro il termine dell’inverno corrente. Il ventinovenne di Trondheim ha a disposizione 7 gare per provare a diventare l’atleta più vincente di sempre nell’ambito degli sport olimpici invernali.

Più difficile, invece, che la quasi trentunenne americana possa fare altrettanto. A Shiffrin restano due slalom e, per quanto siano programmate 9 competizioni da qui all’epilogo della stagione, bisogna ricordarsi come Mikaela non si imponga al di fuori dai rapid gates oramai dal dicembre 2023, quando primeggiò nel gigante di Lienz.

Insomma, riflettori puntati su Klæbo, a -5 da Bjørgen in termini di affermazioni in Coppa del Mondo. Se, invece, si allarga l’orizzonte anche ai Giochi olimpici e ai Mondiali, la differenza diventa di 9 successi (122 per JHK, 131 per Marit). Cionondimeno, il fenomeno di Trondheim può verosimilmente completare il sorpasso anche nella graduatoria tout-court, per farlo sarà tuttavia necessario prosegueire la carriera per almeno un altro anno. Può essere questa la motivazione di cui è alla ricerca?