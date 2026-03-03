Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile in Val di Fassa. Una vittoria per Federica Brignone

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in scena e dopo la trasferta di Andorra sulle nevi di Soldeu, si prepara per fare ritorno in Italia. Sulla pista denominata “La Volata” vedremo ben 3 prove veloci, ovvero due discese e un superG. La pista italiana non ha visto spesso il Circo Bianco, andiamo a ricordare come sono andate le cose nei precedenti.

Il primo appuntamento porta la data del 26 febbraio 2021 con la discesa vinta dalla svizzera Lara Gut-Behrami davanti all’austriaca Ramona Siebenhofer a soli 2 centesimi, mentre completa il podio la svizzera Corinne Suter a 26. Per i colori azzurri arriva un ottavo posto di Laura Pirovano, mentre Elena Curtoni centra l’undicesima posizione.

Nella giornata successiva, il 27 febbraio 2021, arriva la replica della discesa e, anche in questa occasione, è Lara Gut-Behrami a conquistare il gradino più alto del podio. La svizzera precede la connazionale Corinne Suter per 32 centesimi, mentre il podio viene completato dalla tedesca Kira Weidle a 68. Per le azzurre arriva un quinto posto per Laura Pirovano, mentre Elena Curtoni è decima.

Chiudiamo con il superG del 28 febbraio 2021. Federica Brignone conquista il successo con la bellezza di 59 centesimi sulla svizzera Lara Gut-Behrami, con la sua connazionale Corinne Suter che completa il podio a 72 centesimi. L’ottimo risultato di squadra viene confermato dal quarto posto di Elena Curtoni a 78 centesimi, dal quinto di Francesca Marsaglia a 83 e dal sesto di Marta Bassino a 86.