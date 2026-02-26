Federica Brignone non parte nella seconda prova a Soldeu: fisico da preservare, obbligo smarcato per la gara

Federica Brignone ha deciso di non prendere parte alla seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Soldeu, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse valdostana ha rinunciato all’ultimo test disponibile sulle nevi andorrane per trovare il giusto feeling con il tracciato e individuare le migliori linee per la gara di domani. La 35enne ha preferito non presentarsi al cancelletto di partenza per preservare la propria condizione fisica in vista dell’intensissimo fine settimana sui Pirenei, che propone la discesa libera del venerdì e poi due superG tra sabato e domenica.

La Campionessa Olimpica di superG e gigante aveva disputato la prima prova cronometrata nella giornata di ieri, chiudendo al 17mo posto con un distacco di 1.58 secondi dalla ceca Ester Ledecka. L’avere preso parte al test iniziale ha smarcato l’obbligo di dover disputare almeno una prova prima della gara e così l’azzurra potrà essere protagonista nella discesa in programma domani mattina: sarà il suo secondo impegno stagionale nella velocità pura, il primo dopo essersi cimentata ai Giochi, preludio alla doppietta dorata firmata sull’Olympia delle Tofane.

Federica Brignone sta inseguendo la qualificazione alle finali di specialità in discesa libera: ha a disposizione la gara di Soldeu e i due eventi previsti in Val di Fassa il prossimo weekend per rientrare tra le migliori venticinque della classifica e meritarsi il diritto di disputare l’atto conclusivo a Lillehammer a fine marzo, mentre è già ammessa in gigante e superG in quanto Campionessa Olimpica.