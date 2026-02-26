Sofia Goggia si mantiene nelle zone alte nella seconda prova a Soldeu. Brignone a riposo

L’austriaca Nina Ortlieb ha dominato la seconda prova cronometrata della discesa libera di Soldeu. Ortlieb ha chiuso con il tempo di 1’32”26, infliggendo distacchi pesanti alle avversarie, come dimostrano i 76 centesimi rifilati alla svizzera Corinne Suter e gli 82 ad una comunque positiva Sofia Goggia.

La bergamasca, dunque, è ancora veloce proprio come ieri nella prima prova (sempre terzo tempo). Oggi si è rialzata soprattutto nel tratto centrale, dove ha perso quasi un secondo nei confronti dell’austriaca, per poi tornare a spingere nel finale, dove ha fatto registrare il miglior ultimo intermedio.

Quarto posizione per la ceca Ester Ledecka, che ha accusato un ritardo di 91 centesimi dalla vetta, mentre alle sue spalle ci sono le austriache Ariane Raedler (+0.99) e Nadine Fest (+1.10). Settima la slovena Ilka Stuhec (+1.28), che ha preceduto la campionessa olimpica Breezy Johnson (+1.34) e la francese Romane Miradoli (+1.39). Completa la Top-10 la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+1.45).

Laura Pirovano ha concluso al tredicesimo posto (+1.66), mentre Nicol Delago si è piazzata diciassettesima (+1.79). Poco più dietro di lei, al ventesimo posto, si è piazzata la sorella Nadia (+1.81). Più indietro le altre azzurre Elena Curtoni (+2.25), Roberta Melesi (+2.40), Asja Zenere (+4.21), Sara Allemand (+4.93). Sara Thaler è stata bloccata a metà pista visto che era caduta l’atleta partita prima di lei.

Federica Brignone ha deciso di non prendere il via in questa seconda prova cronometrata. La valdostana ha preferito non prendersi rischi e soprattutto non sollecitare ulteriormente il ginocchio, visto che dovrà affrontare tre giorni di gare consecutivi. Avendo preso parte alla prova di ieri non ci sono problemi sul partecipare alla discesa di domani.