Nicol Delago e Sofia Goggia rapide nella prima prova di discesa a Soldeu. Brignone si nasconde

Buon inizio per le italiane nel weekend di Soldeu (Andorra). Nicol Delago e Sofia Goggia hanno, infatti, chiuso nelle posizioni di testa la prima prova della discesa di valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Sulla pista denominata “Aliga” è andato in scena il primo dei due allenamenti in vista del weekend che proporrà una discesa e due superG alle atlete, reduci dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.

Davanti a tutti ha chiuso la ceca Ester Ledecka con il tempo di 1:33.39 scendendo con il pettorale numero 18. Alle sue spalle la nostra Nicol Delago con un distacco di 37 centesimi, quindi è terza Sofia Goggia a 43. Quarta posizione per la svizzera Malorie Blanc a 46 centesimi, davanti all’austriaca Ariane Raedler a 47.

Sesta posizione per Laura Pirovano a 59 centesimi, settima per la svizzera Corinne Suter a 60, che frena ampiamente nel finale dopo essere arrivata all’ultimo intermedio con un buon vantaggio su Ledecka. Ottava posizione per l’austriaca Nina Ortlieb a 66 centesimi, nona per la norvegese Kajsa Vickhoff Lie a 74, mentre completa la top10 la tedesca Kira Weidle-Winkelmann a 80, subito davanti alla statunitense Breezy Johnson che chiude a 86.

Le altre italiane: Federica Brignone non spinge al massimo e si accontenta di una 17a posizione a 1.58 dalla vetta a braccetto con Elena Curtoni. In 19a troviamo Roberta Melesi a 1.66, quindi Nadia Delago si ferma in 27a posizione a 2.19 mentre Asja Zenere è 42a a 4.05. Nelle ultimissime posizioni Sara Allemand che chiude a 5.26, quindi Sara Thaler che non spinge minimamente e si ferma a ben 6.04.